В 1 сезоне 10 серии сериала «100 тысяч минут вместе» обнаруживается старая игра Руслана, в которую он уходит с головой. В тот же день Светлана сообщает Даше о том, что игромания — страшная зависимость, требующая незамедлительного вмешательства.