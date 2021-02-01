В 1 сезоне 10 серии сериала «100 тысяч минут вместе» обнаруживается старая игра Руслана, в которую он уходит с головой. В тот же день Светлана сообщает Даше о том, что игромания — страшная зависимость, требующая незамедлительного вмешательства.
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