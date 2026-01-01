Оповещения от Киноафиши
Аврора
ул. Борисова, 23
850 метров
Импульс
Приморский край, с. Черниговка, ул. Ленинская, 56
33.7 км
Космос
ул. Ломоносова, 28
59.5 км
Планета
ул. Урицкого, 14
111 км
Россия
Некрасова, 73
112 км
Звезда
ул. Советская 31
112 км
Шахтер
ул. Кирова, д. 33
146 км
Кристалл
ул. Партизанская, 110
163 км
Восток
ул. Ленина, 101
165 км
3D кинотеатр
ул. Приморского Комсомола, 2
169 км
Нептун
ул. Русская, 41
173 км
Иллюзион
пр. 100-летия Владивостока, 103
174 км
