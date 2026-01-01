Скидки в кинотеатрах Спасска-Дальнего

Оповещения от Киноафиши
В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Спасска-Дальнего, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Понедельник - день студента / Аврора

По понедельникам для студентов стоимость билета составляет 150 рублей. Действует при предъявлении студенческого билета или зачетной книжки. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
Последний шанс / Аврора

По средам цена билетов на фильмы, уходящие из проката, снижена. Подробности уточняйте в кассе кинотеатра. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Специальные предложения
День пенсионера и лиц с ограниченными возможностями здоровья / Аврора

Стоимость билета для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями по вторникам составляет 150 рублей. Действует при предъявлении соответствующего документа. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
По категориям
По дням недели
