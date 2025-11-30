Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Тоннель»: Рецензия Киноафиши

«Тоннель»: Рецензия Киноафиши

30 ноября 2025 21:05
«Тоннель»: Рецензия Киноафиши

Честная таможенница против финской ОПГ в нордическом триллере про приграничную хтонь.

Светлана Суворова (Елизавета Боярская) — потомственная таможенница, принципиальная и педантичная. Попробовать «договориться» с ней себе дороже. Все знают, что она неукоснительно следует букве закона. А испытаний для совести на русско-финской границе немало. Принципиальность Светланы пройдет серьезное испытание, когда ее непутевый муж заиграется в свои «темки» и попадет в плен к финской ОПГ. Да и тут как некстати героиня находит вход в тоннель, сделанный, видимо, еще ее погибшим отцом. Тоннель ведет за финскую границу и хранит много секретов о прошлом отца, который был не таким бескомпромиссным, как Светлана ранее могла предполагать.

Относительно тяжело говорить о первых сериях «Тоннеля» без спойлеров. Кино сразу же подкупает бодрым темпоритмом. Уже в первые десять минут мы понимаем, что в некоторых случаях главная героиня готова выйти за рамки своей принципиальности, а в следующих двух сериях мы понимаем, что она, чтобы спасти свою семью, готова действовать и наперекор уголовному кодексу.

По сути, сюжет первых двух серий представляет собой полноценный фильм с во многом законченным сюжетом. События этих серий в другом, более неторопливом сериале, заняли бы весь сезон, но «Тоннель» с первых сцен набирает крейсерскую скорость и в дальнейшем не сбавляет ее (по крайней мере в первых трех эпизодах).

«Тоннель»: Рецензия Киноафиши

Местами это немного вредит сюжету, наполняя его условностями. Например, очень уж легко Светлана находит тоннель, целых три десятка лет никем не замеченный ни с российской, ни с финской стороны. Впрочем, такие условности не становятся топорными и в целом удобоваримы во многом благодаря вышеупомянутому темпу повествования. Новые герои вводятся дерзко, а лишних, не влияющих на сюжет сцен, нет.

Первая ассоциация, возникающая при просмотре – скандинавский «Мост», породивший множество ремейков и подражаний. При более пристальном же просмотре две эти истории объединены разве что пограничным сеттингом, атмосферой севера и нордической хтонью. «Тоннель» — это не процедурал. Большую часть времени Светлана предстает живым человеком, а не роботом на службе. Живости в криминальную историю добавляет и семейная драма: у протагонистки явно не всё хорошо с родственниками. Отношения с дочерью-подростком оставляют желать лучшего, в непутевый муж Руслан (обаятельная роль Сергея Гилева) обычно находит проблемы, а не решает их.

«Тоннель»: Рецензия Киноафиши

Убедительность истории держится на харизме главной героини. Елизавета Боярская сразу вызывает эмпатию. Светлана постоянно находится в моральной дилемме, ей то и дело приходится перешагивать через свои же догмы ради членов семьи, их жизни и благополучие.

Пока сложно сказать, каким путем пойдет история. Первые две серии служат развернутой экспозицией для дальнейшего сюжета в третьей. Вопросов пока куда больше, чем ответов, но, если авторам удастся поддерживать напряженный ритм повествования, «Тоннель» может оформиться в крепкое жанровое кино с насыщенной атмосферой и обаятельными персонажами.

Пётр Волошин
Пётр Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Написать комментарий
Осторожно, спойлеры: точная дата выхода последнего 8 эпизода «Добро пожаловать в Дерри» известна
Звезда «Гладиатора» разнес сиквел в пух и прах: Рассел Кроу прямо объяснил, почему Максимум никак не мог быть отцом Луция
Один эпизод «Дома Дракона» поставил точку в старой загадке: фанаты раскрыли настоящую историю яиц Дейенерис
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко)
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик
Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере»
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше