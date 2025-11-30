«Тоннель»: Рецензия Киноафиши

Светлана Суворова (Елизавета Боярская) — потомственная таможенница, принципиальная и педантичная. Попробовать «договориться» с ней себе дороже. Все знают, что она неукоснительно следует букве закона. А испытаний для совести на русско-финской границе немало. Принципиальность Светланы пройдет серьезное испытание, когда ее непутевый муж заиграется в свои «темки» и попадет в плен к финской ОПГ. Да и тут как некстати героиня находит вход в тоннель, сделанный, видимо, еще ее погибшим отцом. Тоннель ведет за финскую границу и хранит много секретов о прошлом отца, который был не таким бескомпромиссным, как Светлана ранее могла предполагать.

Относительно тяжело говорить о первых сериях «Тоннеля» без спойлеров. Кино сразу же подкупает бодрым темпоритмом. Уже в первые десять минут мы понимаем, что в некоторых случаях главная героиня готова выйти за рамки своей принципиальности, а в следующих двух сериях мы понимаем, что она, чтобы спасти свою семью, готова действовать и наперекор уголовному кодексу.

По сути, сюжет первых двух серий представляет собой полноценный фильм с во многом законченным сюжетом. События этих серий в другом, более неторопливом сериале, заняли бы весь сезон, но «Тоннель» с первых сцен набирает крейсерскую скорость и в дальнейшем не сбавляет ее (по крайней мере в первых трех эпизодах).

Местами это немного вредит сюжету, наполняя его условностями. Например, очень уж легко Светлана находит тоннель, целых три десятка лет никем не замеченный ни с российской, ни с финской стороны. Впрочем, такие условности не становятся топорными и в целом удобоваримы во многом благодаря вышеупомянутому темпу повествования. Новые герои вводятся дерзко, а лишних, не влияющих на сюжет сцен, нет.

Первая ассоциация, возникающая при просмотре – скандинавский «Мост», породивший множество ремейков и подражаний. При более пристальном же просмотре две эти истории объединены разве что пограничным сеттингом, атмосферой севера и нордической хтонью. «Тоннель» — это не процедурал. Большую часть времени Светлана предстает живым человеком, а не роботом на службе. Живости в криминальную историю добавляет и семейная драма: у протагонистки явно не всё хорошо с родственниками. Отношения с дочерью-подростком оставляют желать лучшего, в непутевый муж Руслан (обаятельная роль Сергея Гилева) обычно находит проблемы, а не решает их.

Убедительность истории держится на харизме главной героини. Елизавета Боярская сразу вызывает эмпатию. Светлана постоянно находится в моральной дилемме, ей то и дело приходится перешагивать через свои же догмы ради членов семьи, их жизни и благополучие.

Пока сложно сказать, каким путем пойдет история. Первые две серии служат развернутой экспозицией для дальнейшего сюжета в третьей. Вопросов пока куда больше, чем ответов, но, если авторам удастся поддерживать напряженный ритм повествования, «Тоннель» может оформиться в крепкое жанровое кино с насыщенной атмосферой и обаятельными персонажами.