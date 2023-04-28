«Цитадель»: Рецензия Киноафиши

28 апреля на Amazon Prime вышел новый многосерийный триллер «Цитадель» с Приянкой Чопрой, Ричардом Мэдденом и Стэнли Туччи в главных ролях. Созданием проекта занимались Патрик Моран и братья Руссо. Последние как раз известны своими работами в кинематографической вселенной Marvel — значит, за экшен можно не беспокоиться, а что насчет всего остального?

В центре сюжета — два агента ЦРУ из специального отдела «Цитадель». После провального задания они оба теряют память и ведут совершенно другую, спокойную жизнь. Только, оказывается, кто-то хочет их смерти.

Итальянские Альпы. Скоростной поезд, набитый влиятельными и богатыми людьми, и вот-вот из-за угла появится Эркюль Пуаро и начнет свое расследование. А, стоп, это же совершенно другая вселенная. Вместо сыщика элегантно проходит мимо пассажиров некая Надя (Приянка Чопра), хочется запомнить каждую деталь ее красивого платья. Со стороны нельзя сомневаться, что она очень гармонично вписывается в общую атмосферу серьезных богатых пассажиров, но на самом деле она агент ЦРУ из специального отдела под названием «Цитадель». А в скрытом наушнике у нее собственный Q (Стэнли Туччи), а в сумке — куча по-настоящему взрывной косметики. Типичный Бонд в юбке, все по сценарию. Наде только не хватает фирменного коктейля, но, может, в следующих сериях появится.

Задание у нее сложное — получение информации у какого-то русского. Фамилия у последнего очень удивительная, потому в слове стоит цифра 2 вместе с буквами кириллицы. Может, это какой-то серийный номер, а он вообще не человек? Столько вопросов — и так мало ответов. Но точно понятно, что этот товарищ подружился бы с Джейсоном Борном. Фамилии у него исключительные.

Цитадель

Возвращаемся к Наде. На задании она не одна, а с напарником (Ричард Мэдден) , которого на дух не переносит. Мужчина, наоборот, обожает все эти словесные перепалки, и вообще он просто душка. Видимо, после сериала Bodyguard Ричарду Мэддену не предлагают другие роли, а только людей, занимающихся исключительно охраной порядка, иногда даже секретно.

Знакомство с героями состоялось, но где же весь лор? Сериал «Цитадель» представляет собой инструкцию для начинающих кинематографистов, которые хотят преуспеть в жанре шпионского экшена. Хореографию боевых сцен как будто снимали по учебнику, поэтому она кажется примитивной и предсказуемой. Все «бондовские» фантастические элементы заставляют закатывать глаза. Если уж решили списать, то хотя бы перепроверили. Взаимоотношения главных героев развиваются в стиле тропа от врагов до возлюбленных за три секунды первой серии. По крайней мере, общая атмосфера намекает. А что же там забыл Стэнли Туччи? Ничего, он там ненадолго.

Цитадель

«Цитадель» ничего нового не привносит в жанр шпионского триллера. Получить удовольствие можно будет, только если сериал будет играть, пока вы занимаетесь любимым хобби или работаете.