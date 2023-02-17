«Содержанки»: Рецензия Киноафиши

«Это точно последний сезон», - начала свою приветственную речь Ирина Сосновая, бессменный продюсер и шоураннер ещё тех, первых «Содержанок», которые вернули в топ просмотров гламур и секс. Этот проект почти сразу стал для многих guilty pleasure, когда вроде и стыдно, а от экрана за уши не оттащишь. Красивые люди в красивых интерьерах и красивой одежде, а когда без нее, то с красивыми телами, разыгрывают многоходовый детектив, многозначительно обмениваясь взглядами и еще более многозначительно попивая шампанское из красивых бокалов. Но все же вопрос, зачем нужен был четвертый сезон, или, как они его сами называют, «Перезагрузка», оставался открытым ровно до вчерашнего дня. Сериал стартовал, и ответ, максимально примитивный, родился сам собой.

Кто-то скажет, что был колоссальный зрительский запрос. И я в это даже поверю. Но зная, что кино – это еще и прекрасный инструмент продакт-плейсмента, причем не того, о котором все гудели, когда вышли «Дозоры», а уже более деликатного, умного, легко предположить, что кто-то в Петербурге воскликнул: «Эй! А что это вы только все свою Москву продаете? У нас не хуже! У нас тоже дорого-богато-гламурно-стильно!» И так «Содержанки» переехали на берега Невы и Финского залива, чтобы показать, что современный Санкт-Петербург – это не только пыльные музеи и не только рестораны на Рубинштейна, но и прозрачные загородные дома, белоснежные хайтековые оздоровительные клубы и деньги-деньги-деньги.

На белую вечеринку мэра (Наталья Рогожкина) слетаются почти все знакомые нам лица. Организаторы – Лагутин и Крутова. Долгачева с новым молодым любовником (Иван Мулин) случайно оказалась рядом. Чистяков с новой женой Катей – большой бизнесмен, который с кем-то там как-то сотрудничает. А его бывшая жена, певица Карина, теперь жена другого бизнесмена (Дженгиз Джокун), который является одним из соинвесторов некоего дорогого и амбициозного проекта. Глеба Ольховского выпустили, и он подрядчик. Режиссер Дарюс просто вечно крутится там, где много бабла. Осталась только Лена Широкова, которая появляется, само собой, эффектно, позже всех и явно не просто так. Все уже знают, кем она была. Но никто не знает, какую игру она ведет сейчас.

Содержанки

А дальше все по стандартной схеме «Содержанок». Громкое убийство, неудачные совпадения и скелеты, которые норовят вывалиться из шкафов всех, кто оказался в эту белую ночь на этой белой вечеринке.

Конечно, этот сериал – в первую очередь для своих. Узнавание – обязательный элемент проекта. Например, сразу две девушки из круга персонажа Александры Ребенок получают в четвертом сезоне свои сюжетные линии. И свои эффектные выходы в одежде и без. А возвращение персонажа Розы Хайруллиной сулит повышенный градус эпатажа. Но поскольку несколько героев с проектом распрощалось, в том числе физически, нужны новые вводные. Так, место наглого мента занимает Сергей Горошко, правда, его обаяние лежит в иной плоскости, чем было у Петра Скворцова. Тут не поднявшийся гопник, а уверенный в своей неотразимости по всем статьям наследник мифического Фандорина. А место опасного бизнесмена отдают Нелли Уваровой, которая разыгрывает карту непроницаемости и жесткости, близкой к образу в «Последнем министре», но приправлено это действительно качественно проработанным визуальным образом. Остался только комедийный персонаж? Им стал в прямом смысле надутый Никита Ефремов. Слои толстящего грима и костюма делают его весьма неузнаваемым, неповоротливым, несуразным. И, о боги, голос и манера поведения – один в один как в последних ролях его папы. Специально или нет, я узнавать не стала. Но не исключено, что истина где-то рядом. Ведь «Содержанки» не претендуют на высокий ум и глубокое исследование личности. Это карикатура в высоком стиле на светское общество и наше среднестатистическое представление о нем. Поэтому карикатура внутри карикатуры – очень логичный ход.

Содержанки

Знаменитую карту откровенного, но в рамках кинематографии, секса разыгрывают почти сразу. Правда, не очень понятно зачем, кроме как раздеть нового персонажа и показать его неотразимость. Видно, что, как это было и с «Игрой престолов», основные участники процесса уже подустали ходить голыми. А поскольку без основных содержанок «Содержанок» быть не может, значит, можно выдвигать свои условия. Тем более что вторым шоураннером теперь стала сама исполнительница главной роли Дарья Мороз. То есть сериал стал делать себя сам. И если в третьем сезоне, где Мороз только пробовала свои продюсерский силы, еще чувствовался диктат платформы, четвертый по увиденным сериям тянет уже на диктат проекта, который эту платформу двигает не хуже другого, вампирского сериала. И это неплохо. Ведь можно оценивать «Перезагрузку» как попытку самой творческой группы что-то рассказать и показать зрителям. И если Сабина Ахмедова крепко держит амплуа актрисы, которая хорошо поет (и клип «Ты не верь слезам» из первой серии четвертого сезона был центральным лотом на светской презентации проекта), то какую историю поведают остальные, остается только догадываться и смотреть.

Женский дуэт шоураннеров привлёк в съёмкам нового режиссёра, Ламару Согомонян. Она - открытие платформы в рамках программы по поддержке молодых авторов. Ее короткий метр «Собирайся, поедем на праздник», где одну из главных ролей как раз сыграла Мороз, показывали на последнем «Кинотавре». Аутентичная история демонстрировала, как Ламара работает с материалом «для души», так сказать. «Содержанки» показали, как Ламара работает с материалом «на продажу». Хорошо работает. «Перезагрузка» словно составлена из планов, подсмотренных в модных фотогалереях. Выверенные по цвету композиции, они прямо кричат на зрителя: «Смотрите, какие мы стильные!» А их холодность и равнодушие можно объяснить не только ремесленным подходом, но и холодностью и равнодушием всех персонажей, которые за 4 года ничуть не изменились (может, кроме героини Ольги Зудиной) и продолжают накапливать яд в своих клыках.

Содержанки

Да, это очень лобовая метафора, но символом четвертого сезона стали змеи, а фраза «собрались все змейки в одной клетке» не случайно вынесена в трейлер. «Содержанки» уже давно ведут свою игру со зрителями в открытую. Они предоставляют шопинг-лист, тревел-гайд, подкидывают правильные слова, которыми нужно говорить о проекте или о событиях каждой серии, и дарят идеальный саундтрек, сами же подшучивая над своей аранжировкой, как пошутили бы зрители. Они просто не оставляют публике шанса не смотреть себя. И просто проверьте себя: потянется ли в следующий четверг рука ввести в браузере слово «start», если вчера вы посмотрели первую серию «Перезагрузки».

Фото: онлайн-кинотеатр START