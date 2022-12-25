«Ведьмак: Происхождение»: Рецензия Киноафиши

Сегодня на Netflix вышел кем-то долгожданный мини-сериал «Ведьмак: Происхождение» - первая реализованная амбиция шоуранера Лорен Шмидт Хиссрик по созданию максимально богатой киновселенной со всей этой чертовщиной. И, чтобы долго не тянуть с выводами, скажем сразу, попытка вышла наивной. А вот почему нам она видится такой, это придётся объяснять.

За 1200 лет до приключений Геральда из Ривии, которые, как мы уже все догадываемся, приведут к концу их чёртового мира, параллельные вселенные не пересекались в пространстве и времени. И там, где сейчас стоит Цинтра, стояла… Цинтра, эльфийской королевство, в котором с помощью клана Пса правит некий эльф, жаждущий не войны, а перемирия с соседями. С ним явно не согласны придворный маг, генерал и сестра короля Мервин. Поэтому на встрече будущих союзников на все кланы и всех правителей нападает неведомое чудище, а сестра короля становится императрицей, которая, начитавшись легенд, мечтает привести мир к новой Золотой Эре. Вот только незадолго до этих событий из её охраны был изгнан воитель Фьялл Стоунхарт. А из враждующего клана Ворон ушла в скитания воительница Эйле. И эти двое поклянутся на крови отомстить за свои перебитые новоиспечённой императрицей семьи. Дальше начинается легенда о том, как двое идеологических врагов сколотят маленький, но непобедимый отряд из 6 эльфов и 1 гнома и приведут мир к Сопряжению сфер.

Ведьмак: Происхождение

Из обещанных когда-то создателями 6-ти серий в «Происхождении» осталось лишь 4, длительностью от часа до 40 минут. И если вы знали об обещанном, это уже чуть настораживает: с чем же там не совладали кинематографисты. Хотя, с другой стороны, 4 серии и смотрятся легче и быстрее.

Сюжет сшит из максимально знакомого каждому поклоннику фентези лекала. 7 героев с разными уникальными способностями и травмами из прошлого. Чокнутая правительница. Обиженный на всех советник, в данном случае маг. Противостояние социальных прослоек и нерушимое братство, сколоченное за несколько дней. И вроде как создатели не скрывают этого и в самом начале даже чуть посмеиваются над собственной типичностью. Но всё же сюжет оказался настолько прост и предсказуем, что в нём даже не за что зацепиться, некому сопереживать, ведь наперёд понятно, кто что сделает и кто как погибнет. И тут, конечно, вопрос к Анджею Сапковскому, который числится среди команды сценаристов (очевидно, в качестве идейного вдохновителя): если это история из его мира, почему же она так примитивна, если сравнивать с историей, которая развернётся через 1200 лет?

Ведьмак: Происхождение

«Ведьмак» и «Происхождение» не похожи даже в тех мелочах, которые могли бы сблизить два проекта. Создатели не стали делать ставку на натурализм истребления врагов (и, может, и к лучшему), убрали витиеватые объяснения поступков (тоже неплохо, если вы смотрите в пол-глаза), но зато щедро разбросали по 4-м сериям штуки, где на все лады (но все неостроумные) склоняется мужской половой орган. Вот такой вот суровый эльфийский мир.

Впрочем, конечно, приятно слышать знакомые имена и напрягать память, кем были эти люди в «Ведьмаке», с какими мифами они связаны. Но эта связь с будущим так хрупка, что, если вы не видели сериал с Генри Кавиллом, то «Происхождение» вполне сойдёт за старт просмотра всей франшизы.

Ведьмак: Происхождение

Главное, на чем получилось сэкономить при производстве «Происхождения» - это сложная графика. Поскольку монстры пришли в мир после Сопряжения сфер, это даже логично, не показывать из разнообразие сейчас. Так что пары штук хватит. Но, признаться, выглядят они довольно кукольными, как и файерболы в руках волшебника Балора. Создаётся впечатление, что этого мира и для самих создателей «Ведьмака» не существует. Он - сказка, которую каждый дорисовывает для себя сам. А не руками супервайзеров по спецэффектам.

Может, потому и актёрский состав в этом проекте не сказать, что сильно впечатляет или даже старается. Проект продвигали активно через Мишель Йео, актрисы года, по мнению множества авторитетных журналов. Но именно она тут - далеко не главная героиня. И если вы хотите посмотреть на трюки именно в её исполнении, лучше пересмотреть «Всё везде и сразу». В «Происхождении» ей не так уж много дали помахать мечом.

Ведьмак: Происхождение

На главных ролях - Лоуренс О’Фуаран, чья карьера стартовала с «Игры престолов», София Браун, для которой, видимо, «Происхождение» и станет определяющим, и Миррен Мак - визуальный сплав Мэйси Уильямс и Ванессы Кирби. Первые двое существуют в чётко заданных типажах. Мощный, мускульный Фьялл будет поигрывать мышцами больше, чем бровями. Но тех, кто будет смотреть сериал с субтитрами, порадует тёплым ирландским акцентом. Эйле - баланс между решимостью и романтикой. И самые выигрышные эпизоды с ней те, где она не говорит, а поёт (если ещё и сама, вообще отлично). Женщина-бард, она отрабатывает повестку, за которую отвечала любимая многими Сойка-пересмешница, Китнисс. Дуэт Пса и Вороны не назвать убедительным или «химическим». Но оба актёра оказываются на своих местах в этом несложном театре мрачных сказок. А вот императрице Мервин кто-то явно наряду с древними легендами показал «Игру Престолов». И перед зрителями вырастает обновлённая версия Дейнерис, теперь Цинтрийской. Из белой кружевной принцессы этот капризный ребёнок превращается в правительницу-воительницу в чёрных с золотом доспехах. Но, и это очевидно, главный человек, на которого она хочет произвести впечатление, - она сама. Её патетичные речи о том, как она приведёт народы к Золотой эре, услаждают лишь её слух. А что до реальных дел, то их в сериале особо-то и не покажут. Может, времени не хватило?

Но, пожалуй, самое любопытное в этом сериале, это само объяснение, почему весь этот хаос, пардон, Сопряжение, случился. Из серии в серию древние эльфы будут ссылаться и пользоваться технологиями гномов, которых, согласно легендам всех писателей, они презирают. И в итоге всё сведётся к тому, что гномы сами виноваты, раз не закопали свои страшные монолиты ещё глубже. Извращённый ум кинообозревателя тут же вспоминает «Космические одиссеи» и её чёрные монолиты «полные звёзд». И, да, это спойлерная подсказка всем, кто плохо помнит финал второго сезона «Ведьмака». Делаем вывод: видим чёрный монолит - чешем от него подальше.

Ведьмак: Происхождение

Есть в «Происхождении» и любимых ход всех блокбастерных франшизных историй. Поэтому, если всё же эта простенькая и предсказуемая история, заслужит ваше внимание, не торопитесь выключать финальную серию, как только начнутся титры. Будет вам сцена. Кстати, титры в «Происхождении» - одна из самых сильных составляющих. 4 серии - 4 оригинальных баллады, которые отсылают зрителей к любимому многими персонажу Лютику. Ведь, в конце концов, это он разносит легенды по Континенту. И пусть конкретно этот сериал - не лучшая его песня, но в ожидании третьего сезона и в невысокой фентези-планке, которую не смогли задрать ни «Дом Дракона», ни «Кольца власти», вполне сойдёт.