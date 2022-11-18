«Эхо-3»: Рецензия Киноафиши

Американка Эмбер Чесборо (Джессика Энн Коллинз) — блестящая молодая ученая (если верить синопсису), которая отправляется в джунгли на границе Колумбии и Венесуэлы для изучения местных растений. Эмбер страстно желает — о чем слезливо рассказывает на чем-то вроде Ted Talks — найти вещество, которое помогло бы людям бороться с зависимостями вроде тяги к кофе или тяжелых наркотиков (как в случае ее мамы). Недолго погуляв по джунглям в компании сопровождающих, она почти сразу становится добычей местной революционной банды, которая находит у нее военный трекер, подброшенный ей в сумку «заботливы» мужем, и в одно мгновение из ученой превращается в заложницу, которую подозревают в работе на ЦРУ. Кстати, Эмбер и правда собирает для них кое-какую информацию. И тут (на самом деле намного раньше) в дело вступают они — Бэмби (Люк Эванс), брат Эмбер, и Принс (Михиль Хейсман), ее свежеиспеченный муж, биография которого вполне оправдывает его имя (папенька Принса — крупный оружейник, работающий с правительством США). Оба служили в одном из подразделений отряда элитного спецназа «Дельта», оба после недавнего инцидента во время одной из миссий с трудом друг друга переваривают. Если коротко, Бэмби спас раненого Принса, вместо того чтобы помочь начальнику отряда — и оба отправляются в Колумбию, чтобы вызволить девицу из темницы (то есть сестру и жену из джунглей). И выходит у них это не лучшим образом, а самым комичным и нелепым, да еще и растянутым во времени.

К простой схеме выкупа шоураннер сериала Марк Боул пристраивает политические игрища — колумбийское правительство работает с ЦРУ, революционеры, США не любящие, удерживают Эмбер как символ слабости правительства, бегают по джунглям, жгут флаги, устраивают взрывы, а операция по спасению в зависимости от того, в какую сторону дует ветер, то прекращается, то возобновляется, то совсем глохнет, а главное — вызывает зевоту и непреодолимую скуку у всех, даже у Принса. Исключение составляет только готовый ради сестры на все Бэмби, бегающий повсюду с выпученными глазами. В таком сумбурном ключе проходят первые три серии — наиболее неудачные из пяти эпизодов, предоставленных прессе для просмотра.Оставшиеся же два, посвященные жизни Эмбер в лагере революционеров/фабрике по производству кокаина (наркотики — двигатель революции), насыщенны действием и более конкретны, чем явственно отличаются от чрезвычайно рафинированного и долгого вступления, окончившегося к тому же бесславно.

Эхо-3

Марк Боул сделал себе имя в первую очередь как журналист. Он писал для Rolling Stone, The Village Voice и PlayBoy. Опубликованная статья Боула «Смерть и бесчестье», которая рассказывала об убийстве бывшего рядового американской армии в Ираке и расследовании обстоятельств его смерти отцом убитого, вдохновила режиссера Пола Хаггиса на написание сценария к драме «В долине Эла» (2007). Боул выступил как соавтор сценария к фильму.

Эхо-3

Позже свой опыт работы военкорром в Ираке он использовал для написания оскароносной военной драмы Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури» (2010), посвященной экстремальной жизни сапера в Ираке. Вполне профильными вышли для Боула следующие работы — «Цель номер один», рассказывающая о поиске и «ликвидации» спецслужбами Осамы Бен Ладена, «Детройт», воссоздающий стихийный бунт в этом городе в 1967 году и его жестокое подавление (оба фильма сняла та же Бигелоу), и наконец, «Тройная граница», действие которой происходит в Колумбии.

Эхо-3

Кажется, что Боулу замечательно удается воссоздавать реальные истории (которые потом визуально пересказывает Бигелоу), но когда дело касается чистого вымысла, как в случае с «Тройной границей» и «Эхо-3» — пусть основа в виде израильского сериала «Ради нее герои летают» вас не смущает, — сюжет получается невнятным, действие — скомканным, как первый драфт сценария, выброшенный в урну, а герои — недоразвитыми.

«Эхо» стало для Боула дебютом не только на телевидении, но и его первой полноправно авторской работой — он выступил в качестве шоураннера сериала и режиссера трех эпизодов. Переход в новый формат явно не удался. Длинноты и медленный темп повествования, вполне уместные кино в десятичасовой телеверсии, вызывают скуку, которую только усиливает отсутствие действия и выразительности героев.

Эхо-3

В «Эхо-3» всюду правят невнятность и туманность. Идеологическая, политическая, моральная. Революционеры за что-то борются, в одной из сцен их даже называют псевдоинтеллектуалами, но, собственно, чего они хотят (кроме очевидного свержения правительства) и чем горят, так и остается непонятным. То же касается и главных героев. Повествование, поделенное между Эмбер, Бэмби и Принсом, только слегка обозначает их характеры и прошлое (Эмбер и Бэмби связывает наполненное травмами детство — это все, что мы о них узнали за пять серий).

Эхо-3

Это особенно удручает, если учесть заявленный «остросюжетный» жанр, который, как правило, ставит героев в пограничное положение и показывает, из чего они сделаны. «Эхо» же получилось пресным и долгим, как воды Амазонки, и следить за его неспешным течением можно бесконечно, если верить расхожему выражению, но совсем не обязательно (можно ведь просто открыть кран).