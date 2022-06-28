«Проклятие Артура»: Рецензия Киноафиши

Алекс с самого детства фанател от фэнтезийной саги про Артура и его путешествия в сказочный мир маленьких волшебных существ. Каждый день рождения ему дарили вещи, прямо или косвенно связанные с этой вселенной, — и счастью Алекса не было предела. С годами компания друзей, которые каждый год пересматривали франшизу в домашних условиях, выросла: у многих появились новые интересы, некоторые ребята успели построить отношения и разойтись. Однако Алекс — единственный, кто даже в 18 лет по-прежнему угарает с минипутов!

На очередном дне рождения давняя компания собирается на пересмотр трех фильмов об Артуре, ставший традицией. Друзья, засыпавшие вместе с 8 лет, начинают испытывать друг к другу более чем дружеское притяжение. Среди подарков Алекса есть и весьма необычный — его верные товарищи обнаружили настоящий дом, в котором снимал «Артура» Люк Бессон. Недолго думая, ребята на двух машинах отправляются к месту заветной локации — изучить, что и как там устроено. Они даже не представляют, какие опасности таит найденный ими дом.

«Проклятие Артура» — вторая полнометражная работа французского актера и режиссера Бартелеми Гроссманна («13 квадратных метров»), созданная по сценарию самого Люка Бессона. Всем своим видом кино говорит потенциальному зрителю: «Здесь будет страшно до жути». Увы, это грандиозная обманка: большую часть хронометража на экране не будет ни нагнетания саспенса, ни классических для ужасов скримеров. Повествование посвящено, как ни странно, половому созреванию вчерашних детей и необходимости взросления в обстоятельствах, которые складываются вокруг главного героя, Алекса.

Проклятие Артура

Картина долго раскачивается и вводит в курс дела — нам показывают оттенки отношений каждого члена группы этого импровизированного туристического похода. Коллектив, что отправился на поиски дома Артура, будто собирали поклонники «тупых» американских комедий 2000-х. По внешнему виду и типовому поведению каждого подростка можно гадать, кто из них умрет первым — и это единственное развлечение, которым фильм позволяет наслаждаться в полной мере. Как только герои натыкаются на первые странности и препятствия на пути к заветной цели, весь флер легкомысленности исчезает, будто его никогда и не было.

«Проклятие Артура» отчаянно хочет пугать и в принципе казаться фильмом ужасов. К сожалению, механизмы, заложенные в сеттинг картины, неизбежно устарели — особенно на фоне новой волны хоррор-мейкеров последних лет (Джордан Пил, Ари Астер, Роберт Эггерс). При попытке защитить видение Бартелеми Гроссманна и его классических методов нагнетания жути неизбежно погружение в океан штампов и стереотипов. Французский кинематографист явно имеет неплохую насмотренность — Бартелеми заимствовал у лучших, но от этого не встал с ними в один ряд. Впрочем, парочка скримеров ближе к финалу истории выглядит вполне уместно и устрашающе.

Проклятие Артура

Можно сказать, что на протяжении полутора часов авторы просто водят зрителя за нос, выдавая желаемое (ими на съемочной площадке) за действительное. И это не будет преувеличением! Неокрепшие умы подростков подталкивают их к глупым решениям, одного за другим. Хотя поначалу мы видим, как ребята грамотно уходят от потенциальной опасности, проявляют чудеса в ориентировании на местности и стараются не разделяться и не отходить друг от друга далеко. Как только начинается операция «давай зайдем в подвал — это же обычный заброшенный дом, здесь не может быть ничего страшного», последние капли серого вещества испаряются и улетают в воздух, оставляя героев фильма на откуп силам зла.

Конечно, главной интригой картины— по аналогии с супергеройскими сериалами CW — становится тайна личности. Некто в черном капюшоне появляется то здесь, то там, одним своим видом (обычного человекообразного существа) пытаясь нагнать ужаса. Кто же наш злодей, который срывает метки в лесу, отрубает головы и утягивает людей под землю в неведомые пространства? Ответа Гроссман, как и сам Люк Бессон, не дает, сводя центральное «белое пятно» фильма к казусу ролевых игр и психических отклонений местного населения. «В прошлом году наряжались в героев фильма «Бэтмен против Супермена», а вот теперь — «Артур и минипуты», — сетует полицейский.

Проклятие Артура

«Проклятие Артура» — совершенно не обязательный метакомментарий к популярной во Франции фэнтезийной франшизе. Фильм не может похвастаться ни увлекательной стилистикой, ни расширением вселенной Бессона. Это просто шутка, вышедшая из-под контроля ее создателя.