«Сердце чемпиона»: Рецензия Киноафиши

Иппотерапия – это метод реабилитации посредством общения с лошадьми. Лошадки положительно влияют на психику, а верховая езда в правильном ритме с помощью биомеханического воздействия укрепляет тело. Но когда смотришь семейную драму «Сердце чемпиона», с трудом верится, что актёр, режиссёр и продюсер Дэвид де Воз хотел языком кинематографа рассказать зрителям об этом не самом распространённом методе лечения. Лента пересыпана банальностями и неизвестными лицами. Так что если за что и цепляться, то только за коня по прозвищу Фрак. Он даже когда стоит, переигрывает тут всех.

Мэнди и её отец переезжают в сельскую местность, потому что где-то там, в городе они потеряли мать и жену, и больше не могут жить прежней жизнью. Ну и финансовый вопрос как-то примешивается, но в эту подробность создатели решили не вдаваться. Важно, что Мэнди – травмированный потерей подросток, которого вырвали из привычной среды. В школе она тут же приобретает врага в лице местной красотки и звезды конного спорта. С отцом – тихий конфликт, потому что тот пытается её заставить научиться чинить кран, но вместе с тем бережёт от новых сильных эмоций. Ну и в довершение Мэнди на чужом квадроцикле сносит сарайчик при конной ферме, и теперь ей этот ущерб надо отработать. Так Мэнди встречает Фрака.

Сердце чемпиона

В американской культуре снимать фильмы про дружбу людей и лошадей – нормальное дело. Гордые скакуны с западных ферм перековали немало заносчивых горожан. Но вот придумать оригинальный сюжет практически ни у кого не получилось. Поэтому картины «Чёрный красавец» и «Национальный бархат» можно причислить уже к классике и больше ничего не создавать. Но с картиной Дэвида де Воза ситуация любопытная. У них там семейный подряд. Он снимает и снимается, супруга пишет и продюсирует, а на главную роль назначили дочь, которая, к слову, выглядит абсолютно достоверным американским подростком, вот только выражение её лица заставляет задуматься, умеет ли девушка играть всю палитру эмоций. Любопытное сходство актрисы с Эми Шумер, возможно, создаёт эффект обманутого ожидания. Зритель вправе ждать ярких проявлений и мимики, но получает микс из хронического чувства вины и выражения лица, когда под нос подсунули скисшее молоко. Прибавить к этому довольно неразумные поступки и реакции, и получается персонаж, с которым себя едва ли захочется соотнести. Безусловно, плюс в этом фильме есть. Конь по кличке Фрак и красивый, и играющий, и со своей историей. Да и сценаристы явно проконсультировались с тренерами по верховой езде. При всей сюжетной слабости «Сердца чемпиона» они умудряются объяснить зрителям азы поведения с лошадьми, правила синхронизации с этими умными, но всё же зависимыми от человека животными. Прямолинейно показывают, насколько по-разному люди могут относиться к лошадям: как к друзьям или как к средству достижения цели. А ведь это очень ярко характеризует героев. Место действия фильма, правда, не даёт просторов для демонстрации всех талантов Фрака: всё снято весьма бюджетно, но несколько прыжков и фигур главный герой всё же покажет.

Сердце чемпиона

Но вопросов к необходимости создания этой картины остаётся всё же больше, чем оправданий. Смешные сцены обучения Мэнди верховой езде не смешат. Трогательный разговор с отцом о потере не трогает. Конфликт с одноклассницей вообще зиждется на одной фразе: «Я не люблю проигрывать». Да, кстати, и школьной жизни, которая должна была бы усугублять замкнутость главной героини, совсем не показывают. Впечатление, что у девушки каникулы, которые она решила провести на ферме. Парень вот симпатичный, тоже работает в конюшне. Но целомудренный режиссёр и отец лишил картину любовной составляющей даже на полутонах: и себя лишил, и своего ребёнка.

«Сердце чемпиона», возможно, на стадии идеи обладало потенциалом качественной зрительской картины выходного дня. Но лобовая подача – от диалогов до действий – напрочь лишает этот фильм эмоции, способной удержать зрителя у экрана. Этой ленте явно не хватает полутонов и хоть чуть-чуть оригинальности, чтобы выделиться в череде и фильмов про подростковое соперничество, и фильмов про целительную дружбу с лошадкой. Вывод один: решите это посмотреть, не говорите, что мы вас не предупреждали.