«Ледяной капкан»: Рецензия Киноафиши

Писательница Наоми и ее муж Мэтью по дороге из отеля попадают в снежную бурю. Решая не испытывать судьбу на узкой дороге с плохим обзором, они хотят переждать метель на обочине, но случайно засыпают. Утроим их ожидает неприятный сюрприз: машину заметает снегом и пара оказывается заперта. На многие километры холодная глушь, в которой найти помощь так же просто, как увидеть божественное чудо. Надеясь, что их все-таки ищут, Наоми и Мэтью решают дождаться спасения. Теперь им придется выживать в небольшом пространстве, рассчитав скромные запасы еды и воды, а также попытаться не сойти с ума.

В салоне моментально накаляется атмосфера. Все пространство заполнятся взаимными претензиями и обвинениями. Почему мы остановились? Зачем вообще приехали в эту глушь? Что делать дальше? За этими вопросами первых часов следует желание рискнуть всем и выбраться на улицу, надеясь найти помощь. Но это всего лишь подступающий страх и полная дезориентация в мире, который сузился до размера универсала. В столь экстремальных обстоятельствах каждое действие неразрывно связано с сомнениями. Постепенно в установившемся хрупком спокойствии рождаются новые пробоины, образовавшиеся благодаря секретам и тайнам, всплывающим на поверхность. От них и не спрятаться, и не скрыться – и герои вынуждены тратить на очередные разъяснения скромные жизненные силы.

Ледяной капкан

Правда, чтобы поверить в это, придется согласиться с множеством условностей. За долгое время нахождения в машине мы видим лишь небольшие фрагменты. Поиск и распределения крох еды и воды, а также парочку эпизодов особенностей функционирования человеческого организма. Уделив этому немного внимания в самом начале, авторы как будто поставили галочку напротив пункта «выполнено». Постепенно все аспекты выживания превратятся в условность и с трудом будут похожи на реальные проблемы. После этого становится очевидно: перед нами не фильм про выживание, а семейная драма. Большую часть времени мы будем наблюдать разбирательства и выяснения отношений.

Не понятно, намеренно ли, но фильму не удается создать атмосферу давящей клаустрофобии, как, например, в «Погребенном заживо». Молодая пара приспосабливается к этим трудностям и даже обживается в машине. Во вред истории работают и постоянные прыжки во времени, оставляющие позади целые дни. Они лишают нас ощущения однотипности происходящего, не вызывая панический ужас нахождения в ледяной тюрьме. Кажется, что все действие пролетает за минуты, лишь теоретически влияя на психику замурованных героев. Нужно потерпеть, и все образуется. Почти как ждать опаздывающий автобус на остановке промозглой зимой.

Ледяной капкан

«Ледяной капкан» — это не история о заключении в холодной машине с подступающим ужасом смерти, а разговорная драма о примирении молодой семьи, выясняющей отношения в экстремальных обстоятельствах. Слишком многое здесь держится на простой вере и титре «основано на реальных событиях», как бы прощающем допущения и недостаток деталей. Их заменили пристальным наблюдением за человеческими характерами. Главные герои похожи на найденные героями свечи, которые медленно сгорают этой холодной, но почему-то комфортной могиле.

Если вы готовы согласится на допущения и не против увидеть театр двух актеров, очень фрагментарно оживляющих страшную реальность, то «Ледяной капкан» подарит вам тревожную атмосферную и запоминающуюся историю. На экране развернется насыщенная драма о противоречиях и страхах, с очень хрупким фундаментом постепенно замерзающей надежды. В ином случае вы будете кричать «не верю», но точно захотите познакомиться с реальным сюжетом этого экстремального выживания.