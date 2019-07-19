«Это не навсегда»: Рецензия Киноафиши

Один мальчик настолько хотел встретить маму, что «назначил» ею пожилую женщину-повара. Другой так не хотел расставаться с подругой, что устроил истерику, когда ее приехала забрать добрая американская семья. Третий сбежал из летнего лагеря «Орленок» в поисках отца — капитана дальнего плавания. А четвертый попал в благополучную семью с почти взрослой дочерью, чтобы едва не остаться бездомным опять.

Евгения Яцкина и Алена Рубинштейн — дебютантки полнометражного кино. Идея совместного фильма зародилась после благотворительного праздника в честь детей-сирот. Тогда которого кинематографистки решили, что должны сказать о проблеме усыновления в России. Продюсерами ленты выступили Катерина Михайлова и Константин Фам, а за прокат отвечает компания «Кинологистика». В таком смысле «Это не навсегда» — агитационное, пропагандистское кино. Но если есть трагическая ситуация, о которой можно говорить подобным образом, буквально манипулируя зрителем и подталкивая его к нужному выводу, это как раз тысячи и тысячи детей, что растут во враждебных детдомовских условиях.

Детдом, впрочем, в фильме вполне «приличный», без эксцессов дедовщины и издевательств со стороны воспитателей. Более того, директор сама усыновляет ребенка, а другие сотрудницы делают все возможное, чтобы помочь мальчикам и девочкам без надежды на усыновление. Однако даже идеальный детский дом имеет в себе нечто от казармы или лагерного барака. Это понятно из монолога директора, которая говорит о высоком и сплошном заборе вокруг территории учреждения — он нужен не столько, чтобы не бежали дети, сколько чтобы не смущать взгляды большого мира взрослых.

«Это не навсегда»

На экране же все выглядит и близко, и не страшно. Удивительно талантливые, особенно по меркам нашего кино, дети-актеры, играют героев также удивительно симпатичных. Кстати, фильм снимался два года, поэтому удалось наглядно показать взросление персонажей, что интересно само по себе.

Фильм распадается на четыре новеллы о воспитанниках одного детдома. Их объединяет место, некоторые герои переходят из одной части в другую, и все же чувствуется, что режиссерам-новичкам немного не хватает дыхания, чтобы сделать большую историю без швов. Драматургически сюжет развивается от смирения с безнадежностью до робкой надежды на счастье. Пожалуй, лишь единожды обретение семьи осуществляется в полном смысле, хотя ощущение, что «это не навсегда» не покидает всех героев. Отсюда лейтмотив Ассоль, вечно ожидающей свой корабль-мечту с алыми парусами.

С каждой новеллой герои растут. Совсем маленький и болезненно робкий Ваня враждует с задиристым Мишкой. Тот тайно влюблен в более старшую Настю, а она ждет побега вместе с ровесником Петей. И в последней части появляется живущая в полной семье девушка-подросток Марта, у которой внезапно появляется приемный брат-малыш. Его хочется отметить отдельного как, возможно, самого обаятельного персонажа фильма — голубоглазый дьявол, который быстро доводит свою новую семью до ручки. В последней, самой длинной и сложной истории, принятие рождается на грани отчаяния.

Четыре новеллы напоминают святочные рассказы, в которых чудо случается в последний момент как бы вопреки всему. В странных антуражах, вроде московских спальных районов и казенных спален — чуду не нужны яркие декорации, и его объектом может быть любой. Детдомовские дети не идеальны: жестоко обиженные, не привыкшие к добру и не доверяющие ему. Любовь побеждает? Да, пожалуй. Но проводниками этой любви вынуждены быть стареющие, нервные, необученные взрослые. Их драма, их отчаянная попытка показаться лучше чем есть — еще одна важная тема фильма. Именно из заурядности показанных обстоятельств рождается художественное убеждение: чудо избавления от сиротской реальности вполне осуществимо в рамках одной жизни.

Андрей Гореликов