«Шестой пост»: Рецензия Киноафиши

Отряд не заметил потери бойца

В российский прокат тихо и незаметно выходит казахский фильм «Шестой пост». Режиссёр Серикбол Утепбергенов («Однажды в багажнике») экранизировал одно из самых громких событий, произошедших в стране за последние несколько лет. Летом 2010 года из колонии строгого режима в Актау сбежали два десятка зэков – больше половины из них были убиты в ходе задержания, а оставшиеся отловлены и посажены на ещё больший срок. Тогда часовой Ербол Отарбаев, остановивший в одиночку сорок заключённых, был тяжело ранен, а позже награждён президентом за героизм. Собственно говоря, история «Шестого поста» во многом основана на этом случае, который, по замыслу сценаристов Азамата Айтжана и Мухита Утешева, должен быть отображён на экране достойно и драматично. Кино снималось по заказу Министерства информации и коммуникаций, в съёмках принимали участие бойцы Нацгвардии Казахстана, а Ербол Отарбаев, уже пребывающий в чине старшего лейтенанта, консультировал съёмочную группу.

Кадр из фильма «Шестой пост»

Если говорить о проблемах и недостатках «Шестого поста», то можно сразу растеряться – слишком большой выбор, с чего можно начать полноценный разнос этой излишне сентиментальной истории. Главные герои – Ерлан и Даурен – когда-то были одноклассниками и симпатизировали своей знакомой. К несчастью, их пути разошли: первый пошёл служить, второй, несостоявшийся бизнесмен, попадает на зону из-за случайного убийства той самой девушки. Это подразумевает какой-то конфликт – два бывших друга по разные стороны баррикад: вот только нам даже не дают проникнуться тем, что они когда-то приятельствовали. Нелепо вкрапленные флэшбеки совершенно не убеждают – как из-за актёрской игры, так и за счёт того, что мотивация их появления в том или ином куске фильма так и остаётся загадкой. Повествование «Шестого поста» скачет очень неровно – тут надо отметить, что фильм существует и в формате сериала из пяти частей: наверняка, это особенности перемонтажа в полнометражный полуторачасовой вид.

Кадр из фильма «Шестой пост»

В реально произошедших событиях зэки смогли сбежать в том числе и благодаря халатности администрации зоны – этот момент фильм едва освещает, предпочитая концентрироваться на другом конфликте: Даурен за решёткой попадает под влияние радикальных исламистов. Эта линия выглядит очень сырой и попросту неубедительной – «Шестой пост» вообще не очень-то старается проработать персонажей и мотивацию, а выезжать за счёт нестандартного визуального измерения – явно не уровень этого фильма. Фальшивые интонации опознаются и при помощи серой и незапоминающейся музыки: она, конечно, играет в самые «драматичные» моменты, порой начинаясь посередине уже идущего диалога. Если вы хоть раз слышали голливудские мелодии из драматических фильмов, то можете представить то, что их пытается скопировать не очень умелый человек с бедной фантазией.

Кадр из фильма «Шестой пост»

Главной претензией к «Шестому посту» остаётся то, что непонятно для чего вообще сделан этот фильм. Его основание на реальных событиях сразу же перечёркивается идущем вслед титром («персонажи, имена и названия географических точек были выдуманы для художественного эффекта»), который как будто озвучивает и так очевидную и само собой разумеющуюся вещь. Нелепая попытка наделить историю выдуманным конфликтом и рассказать её при помощи обыкновенных визуальных средств, посредственной музыки и плохой актёрской игры приводит к тому, что «Шестой пост» просто невозможно смотреть. Это откровенно любительское кино, сделанное при государственной поддержке, выглядит блеклой тенью произошедших в действительности ситуаций – стало быть, лучше почитать статьи о Ерболе Отарбаеве, чем тратить своё время на «Шестой пост».

Марат Шабаев

В российском прокате с 18 октября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Шестой пост»