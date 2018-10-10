Шестой пост, 2018

История героев, основанная на реальных событиях, произошедших в Казахстане, в городе Актау в 2010 году. Это фильм о противостоянии и дружбе, любви и ненависти, о мужестве и героизме воинов Национальной гвардии Казахстана. Оставаясь верными долгу и клятве, они противостоят преступному миру, порой ценой собственных жизней. Трагедия, которую пережили главные герои Ерлан и Даурен, не только разрушила старую дружбу, но и развела их по разные стороны решётки. На фоне конфликта между бывшими друзьями, а теперь солдатом и заключённым, вспыхивают события, которые заставят их сделать нелегкий выбор. Этот выбор изменит историю страны и отношение к истинному героизму.