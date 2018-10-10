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Шестой пост
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Шестой пост

Шестой пост, 2018

2018 / Казахстан
5.8 Оцените
12 голосов
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О фильме

История героев, основанная на реальных событиях, произошедших в Казахстане, в городе Актау в 2010 году. Это фильм о противостоянии и дружбе, любви и ненависти, о мужестве и героизме воинов Национальной гвардии Казахстана. Оставаясь верными долгу и клятве, они противостоят преступному миру, порой ценой собственных жизней. Трагедия, которую пережили главные герои Ерлан и Даурен, не только разрушила старую дружбу, но и развела их по разные стороны решётки. На фоне конфликта между бывшими друзьями, а теперь солдатом и заключённым, вспыхивают события, которые заставят их сделать нелегкий выбор. Этот выбор изменит историю страны и отношение к истинному героизму.

5.8 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2018
Возраст 18+
Режиссер
Серикбол Утепбергенов
Серикбол Утепбергенов
В ролях
Сануржан Сулейменов
Жасулан Омирбек
Серик Салкинбаев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шестой пост 1 постер
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В российский прокат тихо и незаметно выходит казахский фильм «Шестой пост». Режиссёр Серикбол Утепбергенов («Однажды в багажнике») экранизировал одно из самых громких событий, произошедших в стране за последние несколько лет. Летом 2010 года из колонии строгого режима в Актау сбежали два десятка зэков – больше половины из них были убиты в ходе задержания, а оставшиеся отловлены и посажены на ещё больший срок. Тогда часовой Ербол Отарбаев, остановивший в одиночку…
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