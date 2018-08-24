«Голубая игуана»: Рецензия Киноафиши

Большой переполох в маленьком Лондоне

Кореша-мошенники Эдди (Сэм Рокуэлл) и Пол (Бен Шварц) вышли из тюрьмы и работают в занюханном американском кафе. Однако их условно-досрочное прервётся внезапно и резко: на пороге их «ресторанчика» появится англичанка Кэтрин Руквуд (Фиби Фокс), юристка-авантюристка, работающая на криминального босса. Она предлагает им простое и наживное дело: слетать в Великобританию и провернуть небольшое ограбление. Как можно догадаться, этим всё не закончится: американцы окажутся втянуты в многосоставную хитрую аферу, главным призом в которой станет уникальный бриллиант – «Голубая игуана».

Кадр из фильма «Голубая игуана»

Режиссёр и сценарист Хади Хаджэйг в своём втором фильме (дебютом был прямолинейный боевик «Чистая кожа», где Шон Бин разоблачал террористическую ячейку) решил поиграть на поле криминальной комедии, по всей видимости, подражая ранним картинам Гая Ричи. Количество крови, выстрелов и шуток соответствует, но качество – едва ли. Сэм Рокуэлл в роли флегматичного преступника выглядит так, будто играет исключительно автоматически – вот здесь скорчим усталое лицо, тут будет проблеск романтического интереса к персонажу Фиби Фокс – без искры и задора. Его подельника играет Бен Шварц, известный по роли Жана Ральфио в сериале «Парки и зоны отдыха»: он отрастил усы, но характер остался такой же бесшабашный и бестолковый.

Кадр из фильма «Голубая игуана»

Что сразу настораживает с первых минут фильма, так это количество монтажных склеек – они сделаны механически и выглядят максимально функциональными в плохом смысле этого слова. Планы во время диалогов длятся по 3-4 секунды: ровно столько времени нужно персонажу, чтоб проговорить предложение, потом камера переключается на следующего говорящего, а когда это переброс короткими фразами, то в пору словить головокружение. И тут бы в самый раз поворчать по поводу «клипового мышления» современного мейнстримного кинематографа, но даже в каких-нибудь «Трансформерах» этот приём работает за счёт того, что это блокбастер, построенный на взрывах, всполохах и спецэффектах. В криминальной комедии, построенной на разговорах и периодических перестрелках, это выглядит откровенно плохо: даже моменты «экшена» благодаря монтажу смотрятся невразумительно, и порой даже непонятно, что происходит.

Кадр из фильма «Голубая игуана»

Персонажи для криминальной комедии прописаны тоже небрежно. Например, отличительной чертой девушки-юристки становится то, что она много и неаккуратно ест, оставляя вокруг губ крошки, а ещё носит очки: разумеется, в какой-то момент она преобразится в «красотку». Есть здесь и русский авторитет Аркадий (Питер Поликарпов), который посетует, что всё здесь в Лондоне не так: вот у него на Родине и судьи, и полиция покупались, потому там заботились о людях. Любовь Сэма Рокуэлла к комиксам тоже не выглядит какой-то особенной фишкой: визуальная часть фильма даже отдаленно не напоминает по манере рисованные истории.

Кадр из фильма «Голубая игуана»

Невразумительно прописанные персонажи, вялые шутки и откровенно плохой монтаж превращают весь хронометраж «Голубой игуаны» не в приключение, а пытку: вместо остроумия – зевок, вместо сочной перестрелки и драки – странная нарезка кадров, вместо ожидания дальнейшего развития событий – подглядывание на часы. Сложно сделать отличную криминальную комедию, но ещё сложнее – сделать из среднего материала что-то совсем неудобоваримое. И в этом плане режиссёр «Голубой игуаны» может собой гордиться: тут он точно покруче Гая Ричи.

Марат Шабаев

В российском прокате с 23 августа 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Голубая игуана»