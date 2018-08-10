«Маленький большой герой»: Рецензия Киноафиши

Обезьяна в большом городе

Золотистая курносая обезьянка по имени Санни вольготно проживает в родном сычуаньском зоопарке со своими сородичами. У него есть друг, прелестная работница зоопарка, и мудрый учитель, обучающий его основам кунг-фу. Вот только заносчивый характер Санни мешает ему быть как все: он постоянно совершает глупые поступки. Его кумиром является легендарный Царь обезьян, который давным-давно победил могучего Короля Демонов. Но оказывается, что древнее зло пробудилось: демоны похищают подругу Санни, и маленькой обезьянке приходится пересечь океан и попасть в заветный Нью-Йорк…

Кадр из мультфильма «Маленький большой герой»

Мультфильм «Маленький большой герой» (Monkey King Reloaded) поставили Пол Ван и Феликс Ип, продюсеры полнометражных «Черепашек-ниндзя» 2007 года, которые были приняты фанатами достаточно прохладно. В этот раз они решили взять постановку в свои руки, доверив сюжет Аарону Мендельсону. Тот ранее писал сценарии к фильмам, выходившим прямиком на видео, – один этот факт уже должен насторожить потенциальных зрителей «Маленького большого героя». И настораживаться тут есть от чего. Создатели нового анимационного фильма берут за основу известную историю о Царе обезьян, роман о котором – «Путешествие на запад» – считается классикой китайской литературы, и пытаются адаптировать её с не совсем понятными целями. Разумеется, у Санни есть наставник – это большая и чревоугодливая свинья Чжу Бацзе. Когда-то в прошлом этот комический персонаж сопровождал Царя обезьян в его приключениях. Сейчас же он обучает Санни восточным мудростям, между делом набивая пузо. В чем специфичность выбора именно этого первоисточника (а не создание оригинальной истории про животных против демонов) кажется не совсем понятным, учитывая, что привязка к мифологическим персонажам кажется чисто номинальной.

Название

«Маленький большой герой» не худший вариант детского мультфильма, но пример ленивой и неизобретательной анимации. Пусть от него никто и не ждал откровений, но всё путешествие антагониста вряд ли сможет заставить ему сопереживать: каждая трудность на своём пути Санни решается с невероятной скоростью, в считанные минуты он овладевает никому не подвластными техниками. Первоначальное путешествие из Китай в США оказывается таким лёгким, что можно только задаваться вопросом: почему раньше обезьянка и раньше не сбежала из зоопарка и не исполнила мечту о Большом яблоке, если для этого не нужно прикладывать почти никаких усилий.

Кадр из мультфильма «Маленький большой герой»

Да и «Маленький большой герой» в первую очередь ассоциируется никак не с мультфильмом, а очень простой (в плохом смысле этого слова) детской игрой, где есть всего несколько уровней. Первый – завязка, второй – обучение новой технике и затем победа над злодеем с её помощью, третий и четвертый – точно такие же, а затем финальный – комбинация всего пройденного для сражения с финальным боссом. Этот очень ленивый и механический сюжетный каркас тащит за собой зрителя, не оглядываясь и не пытаясь удостовериться, что ему всё ещё интересно. Жизнь в «Маленьком большом герое» застывает за пределами нескольких центральных героев: все персонажи второго плана выглядят просто картонными, пусть речь идёт и о трёхмерной анимации. К сожалению, «Маленький большой герой» не заслуживает даже звания «обычного мультфильма»: интерес к происходящему угасает с каждой минутой, как только механика дальнейших действий обезьяны становится предсказуемой, а шутки становятся всё более дежурными. В Нью-Йорке уже была одна обезьяна – романтичная, большая и дикая. Ручная и скучная этому городу не требуется: дети заслуживают героя поинтереснее.

Марат Шабаев

В российском прокате с 9 августа 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Маленький большой герой»