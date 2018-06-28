«Осторожно: Грамп!»: Рецензия Киноафиши

Сомнительные эмоции

В детстве Терри очень любил сказки, которые ему читала бабушка-писательница. Очарованный ее рассказами парень даже не догадывался, что все невероятные события в них – чистая правда, Игрувия и множество других волшебных стран существуют, о чем он узнал, когда повзрослел и по неведомым ему причинам оказался в мире из сказок любимой бабушки. Правда, там произошли существенные изменения с тех времен, о которых Терри рассказывала бабуля. Теперь могущественный волшебник Грамп направо и налево раздает людям горе, тоску и уныние. С ним явно надо что-то делать, да и план возвращения домой Терри пригодился бы.

Кадр из фильма «Осторожно: Грамп!»

Сценарий к мультфильму «Осторожно: Грамп!» написал Джим Хехт. Он же участвовал в работе над скриптом мультика «Ледниковый период 2: Глобальное потепление», вышедшего на большие экраны в уже таком далеком 2006. Режиссерский пост доверили Андресу Кутерье. Относительно недавно в российском прокате шел еще один его мультфильм – «Банда котиков». Кстати, оба мультфильма – и «Осторожно: Грамп!», и «Банда котиков» ‒ основаны на анимационных сериалах, и оба сериала впервые появились в телевизионной сетке довольно давно. «Топ Кэт» стартовал в 1961, о Грампе зритель узнал в 1969. На этом сходства двух мультфильмов не заканчиваются.

Кадр из фильма «Осторожно: Грамп!»

Мультипликационные ленты похожи визуально – и в том и другом случае используются яркие броские цвета, полутонов нет, и к буйству кричащих красок просто нужно быть готовым. Обе ленты похожи на детские книжки-раскраски для самых маленьких – бери фломастеры в руки и твори! Только палку смотри не перегни, хотя ладно, чего уж там – отрывайся по полной. Крась как хочешь – в мире Грампа, к слову, по небу вежливые осьминоги летают, так что чего мелочиться?

Кадр из фильма «Осторожно: Грамп!»

Еще в «Осторожно: Грамп!» очень много шуток и гэгов. Они рассыпаны буквально на каждом шагу. Создатели ленты не скупятся и монтируют шутку за шуткой. Вот только, как и в «Банде котиков», юмор в новом мультфильме Андреса Кутерье не всегда добивается желаемого результата. С одной стороны, с гэгами явно переборщили, с другой – нарочитость, с коей подаются юмористические зарисовки, сбавляет градус комического эффекта в разы. Дети, быть может, и выдержат атаку наигранных шуток, а вот взрослый только в редких случаях искренне улыбнется в ответ на очередное заигрывание со зрителем.

Кадр из фильма «Осторожно: Грамп!»

Если вынести за скобки манерный юмор мультфильма, то в сухом остатке обнаружатся вполне пригодная современная проблематика и неизбежные для детских мультиков темы – важность дружбы, взаимопомощи, храбрости перед лицом опасности и вера в собственные силы. «Грамп» берется рассуждать о том, что гипертрофированные эмоции, вызванные сказочными аналогами алкоголя, наркотиков и пр., отнюдь не то же самое, что счастье и радость. Сердце они не согреют, от проблем не уберегут, а вот психику изрядно подточат и не только.

Кадр из фильма «Осторожно: Грамп!»

Кутерье не страшится показать, как вполне симпатичные персонажи на глазах деградируют, когда решают попробовать стать веселыми за счет «магии», например. Альтернатива «простому веселью» в его мультфильме – адреналин от аттракционов в тематическом парке развлечений, общение с близкими и эмоции, которые дарит влюбленность. Такой заход интересен и смел для семейного мультика, но работать с заданной темой надо все-таки тоньше. Напористый юмор в «Осторожно: Грамп!» не дает о себе забыть от слова совсем. А ведь тема-то важная…

Кадр из фильма «Осторожно: Грамп!»

Отдельного упоминания достойна принцесса Лучик – помощница Терри и наследница трона Игрувии. Создатели мультфильма не смогли пройти мимо феминисткой проблематики и поработали с клише о сказочных красавицах. В итоге в образе принцессы Лучик высмеиваются негативные черты, приписываемые дочкам королей волшебных стран. В частности, мы говорим про ожидание прекрасного принца, что сию же минуту разрулит ситуацию и избавит избранницу от невзгод. Хоть принцессе из лучших побуждений хорошо промыли мозги, Лучик может быть храброй, доброй, решительной, умной. Она способна изменяться, развиваться как личность и не стоять на месте, не желая критически посмотреть на все, что ей говорили в детстве о том, какой должна быть «настоящая» принцесса.

Кадр из фильма «Осторожно: Грамп!»

Лучик гораздо интереснее Терри, пусть он и главный герой сей сказки. Ее пример наглядно демонстрирует то, что девушка может носить няшные наряды (да вообще какие угодно наряды!), свято верить в любовь с первого взгляда и очень хорошо разбираться в вопросах, считавшихся «мужскими». Все было бы просто прекрасно, опять же, если бы не нарочитая подача. Кутерье и компания идут напролом, с нюансировкой возиться не собираются и повсюду расставляют восклицательные знаки. Проблемы с чувством меры отразились и на образе сказочной принцессы.

Кадр из фильма «Осторожно: Грамп!»

«Осторожно: Грамп!» делает ставку на шутки в духе «Здесь надо смеяться». Их так много, что они начинают утомлять. Зато мультфильм погружает в актуальную проблематику так, что после просмотра есть о чем поговорить и что обсудить. А обсуждать просмотренное с детьми надо. Морализаторства в этой ленте гораздо меньше, чем шуток, да и злодей сам не понимает, какое зло творит и что с его-то способностями прийти к такому образу жизни нелепо.

Елена Громова

В российском прокате с 28 июня 2018 года

Расписание о покупка билетов на фильм «Осторожно: Грамп!»