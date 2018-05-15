«Алексей Октябринович»: Рецензия Киноафиши

Все тоже хотят

Как и любой другой фильм-реквием, «Алексей Октябринович» будет смотреться в печали, задумчивости и неравнодушным взглядом. Сам жанр предполагает, что зритель должен расчувствоваться и остро ощутить нехватку человека, которого никогда не знал, а может даже и не особо интересовался его творчеством. Но использовать человеческую чувствительность можно по-разному. И Дарья Иванкова, автор этого короткого метра, делает это уважительно, умело и с очевидной авторской позицией.

Кадр из фильма «Алексей Октябринович»

В этом мае о Балабанове в принципе будут говорить очень много. 5 лет режиссёр снимает своё кино в недоступной для нас локации. И каждый, кто возьмется экранизировать эту идею, будет искать собственные уникальные ракурсы, персон, фрагменты из фильмов, чтобы именно его работу ещё через 5 лет повторили на каком-нибудь федеральном телеканале (или подняли в топ на YouTube). На данный момент таким эталоном называют интервью Юрия Дудя. Но вот в чём дело: это именно интервью, а не фильм. Дарья Иванкова предлагает художественный взгляд на небезразличного ей творца. И чаще других интервью транслирует в кадре собственные мысли Алексея Балабанова.

Кадр из фильма «Алексей Октябринович»

Студентке ВГИКа, наверное, чуть проще остальных было добраться до архивов и получить комментарий Сергея Астахова. Но очевидно, что проделана колоссальная, в том числе эмоциональная работа. Ведь когда получаешь доступ к сокровищам, всегда хочется унести сундук побольше. Но нет, Иванкова точно знает, какого Балабанова она хочет показать зрителям. Не иконного. Конечно, без тельняшки не обойдётся, но как же неожиданно видеть режиссёра худым и опрятным на Кинотавре, где он снисходительно объясняет журналисту, как выстраивает свою работу на съёмочной площадке. А из большого числа фильмов она, кроме признанной классики, выбирает дружеские документальные зарисовки, которые Балабанов снимал на Урале, и фрагменты киножурнала «Советский Урал».

Кадр из фильма «Алексей Октябринович»

Величайшая ценность этой картины - озвученные и окартиненные дневниковые записи режиссёра. Величайший провал - поход на кладбище с Надеждой Васильевой. Слишком тривиальный ход для кино, которое казалось оригинальным. А самый эмоционально насыщенный эпизод наравне с заголовком фильма выдаёт в «Алексее Октябриновиче» студенческую работу: автор как будто забывается, с кем прощается на экране, и вот мы уже смотрим кинопамятник Сергею Бодрову.

Кадр из фильма «Алексей Октябринович»

Дарья беззастенчиво эксплуатирует стилистику балабановского кино. Даже современные интервью словно снимает на плёнку. А классический русский рок логично сопровождает все 40 минут фильма. Порой слишком прямолинейно. Но в случае с её картиной такая эксплуатация совершенно оправдана. Это не плагиат, а словно уважительное обращение: «Алексей Октябринович, научите. Я тоже так хочу». Но, к сожалению, даже этим фильмом никто не сможет достучаться до небес.

Вероника Скурихина