«Невероятная история о гигантской груше»: Рецензия Киноафиши

Большое приключение для маленьких зрителей

В светлом и солнечном городе Сульбю живут лучшие друзья: Слон Себастьян и Кот Митчо. Но однажды случается беда — исчезает весёлый и приветливый бургомистр, который много лет управлял городом. Его неприятный заместитель уже планирует вступить в должность. И первым делом он хочет построить в Сульбю новую ратушу, такую высокую, что она закроет солнце. Но Себастьян и Митчо вылавливают из моря послание в бутылке. Из него друзья узнают, что бургомистр жив, но попал на таинственный остров. Теперь героям предстоит спасти его и вернуть домой, чтобы не дать вицебургомистру испортить жизнь всем горожанам. Помогает им в этом профессор Глюкоз, а в качестве плавательного средства герои используют гигантскую грушу.

Кадр из фильма «Невероятная история о гигантской груше»

Мультфильм основан на книге датского писателя и художника Якоба Мартина Стрида, одинаково известного как своим детским творчеством, так и жёсткими политическими карикатурами. Но здесь политические намёки можно найти разве что в образе заместителя бургомистра — стереотипном чиновнике, который ездит на чёрной машине, хочет строить высокие дома и всё запрещать. В остальном же, мультфильм, как и книга, — чисто детское произведение, причём именно для самых юных зрителей. Здесь почти нет скрытых «взрослых» шуток и двойного смысла, нет каких-то поворотов сюжета или очень динамичных моментов. Зато есть яркая картинка и простая история детской дружбы и взаимовыручки.

Кадр из фильма «Невероятная история о гигантской груше»

Стрид сам рисовал иллюстрации к своей книге, а если точнее — оригинал по большей части и состоит из картинок. И на экран их перенесли буквально один в один, разве что переработали под современную анимацию. Но даже планы, где дом, груша или другие места действия показываются «в разрезе» сохранили, так зрители могут видеть, что происходит сразу со всеми героями. И это снова сделано специально для детей, так веселее наблюдать и рассматривать происходящее на экране, когда действие происходит сразу в нескольких точках.

Кадр из фильма «Невероятная история о гигантской груше»

Посмотреть юным зрителям и правда есть на что. Героям предстоит встретиться со злыми пиратами, с опасным морским драконом, проплыть через чернильное море и найти таинственный остров. Но и на этом приключение не закончится. Потом им нужно будет придумать, как вернуться обратно. Но все эти приключения, конечно, поданы в самом лёгком и развлекательном ключе. Злодеи не пугают, а смешат, да и не злые они вовсе, а просто глупые или одинокие. А страшное чернильное море оборачивается одной из самых красивых сцен за весь мультфильм. Мистические картины и музыка здесь создадут приятную атмосферу уже не только детям, но и их родителям.

Кадр из фильма «Невероятная история о гигантской груше»

Но в остальное время «Невероятная история...» — всё-таки мультфильм именно для дошкольников. Это видно и по анимации, и по речи героев, и по самому сюжету. Он учит дружбе, взаимовыручке, тяге к приключениям, умению прощать. Может быть немного «инженерному» подходу к проблемам, хотя такое серьёзное слово здесь явно выглядит лишним. Детям постарше, а тем более взрослым, возможно, он покажется слишком уж простым. Чтобы его с удовольствием цитировать и смеяться над шутками, нужно быть лет шести-семи. Именно поэтому его совершенно не хочется критиковать и вообще разбирать всерьёз.

Кадр из фильма «Невероятная история о гигантской груше»

Простая анимация и упрощённые образы героев выглядят не ленью авторов, а просто крупными картинками, которые ребёнку проще будет перерисовать и запомнить. В наивном сюжете не нужны лишние повороты, просто есть несколько положительных героев, которые помогают встречным. Взрослым же здесь остаётся только насладиться парой красивых музыкальных вставок, здесь есть даже Моцарт. Или же можно потренироваться во внимательности: в одной сцене допущен явный ляп, Слонёнок Себастьян успевает за одну сцену дважды «переодеться». Но в целом «Невероятная история...» - это небольшая длительность, яркая картинка, простые истины и полное отсутствие злобы. Этот мультфильм для удовольствия самых маленьких, а родители и сопровождающие могут просто отдохнуть чуть больше часа.

Алексей Хромов

В российском прокате с 5 апреля 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Невероятная история о гигантской груше»