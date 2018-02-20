«Дрис ван Нотен»: Рецензия Киноафиши

Будни модельера

Дэниел Дэй-Льюис в «Призрачной нити» Пола Томаса Андерсона сыграл выдуманного модельера Рейнольдса Вудкока, создававшего изысканные платья в 1950-ые годы в Лондоне. Его образ был собирательным, Пол Томас Андерсон искал вдохновение в биографиях известных и не столь знаменитых дизайнеров. Среди судеб, заинтересовавших режиссера, упоминается, например, жизнь и творчество Кристобаля Баленсиаги. Готовясь к съемкам в «Призрачной нити», Дэниел Дэй-Льюис обучался шитью и настолько хорошо овладел мастерством, что в конце курса мог сделать реплику наряда от знаменитого кутюрье. Внимание к тканям и силуэту в «Призрачной нити» гармонирует с непредсказуемой историей любви и борьбы за власть в отношениях мужчины и женщины. Посмотреть на то, как работает настоящий дизайнер в наши дни, можно в документальной киноленте Райнера Хольцмера о бельгийском модельере Дрисе ван Нотене, снискавшем признание и уважение в мире моды.

Кадр из фильма «Дрис ван Нотен»

Хольцмеру потребовалось несколько лет, чтобы добиться от Дриса ван Нотена согласия на съемку, еще один год режиссер провел рядом с героем своего фильма. За год он стал свидетелем создания нескольких коллекций Дриса и поговорил с художником о его предыдущих проектах. Хольцмер едва ли не подглядывал из-за плеча за деятельностью бельгийского модельера. В итоге зритель может подсмотреть за тем, как перед началом показа новой коллекции Дрис поправляет одежду на моделях и как потом в течение полугода воплощает в жизнь новые идеи. И надо признаться, что работа бельгийского дизайнера одновременно и похожа на творческие муки Вудкока в исполнении Дэниела Дэй-Льюиса, и бесконечно далека от них. Райнер Хольцмер показывает человека скромного, постоянно находящегося в поиске и учащегося на своих ошибках. В его фильме дизайнер сам анализирует некоторые из своих прошлых коллекций и говорит, почему они были плохо приняты критиками и клиентами. А также почему для него важно их мнение.

Кадр из фильма «Дрис ван Нотен»

Дрис ван Нотен без плохо разыгрываемого стеснения и лишней драмы проводит работу над ошибками перед камерой. Он рассказывает о том, как работает и из чего состоят его будни. Кстати, в них нет и намека на позерство и требования специального отношения к гению fashion-индустрии. Окружение Дриса ценит его видение и чувство стиля, он же, в свою очередь, внимательно относится к замечаниям со стороны коллег. В фильме Райнера Хольцмера, казалось бы, всего лишь об одном отдельно взятом дизайнере проступают портреты людей, сотрудничающих с Дрисом ван Нотеном. Каждый из них вносит свой вклад в создание новых образов и костюмов. И наоборот, каждый новый образ, каждый элемент коллекции Дриса ван Нотена хранит отпечаток их судеб. Особенно остро это ощущается в фрагменте киноленты о вышивке, ставшей одним из самых узнаваемых атрибутов коллекций бельгийского дизайнера.

Кадр из фильма «Дрис ван Нотен»

Кинолента Райнера Хольцмера приближается к своему герою на критически близкое расстояние, чтобы выведать его отношение к выбранной профессии и получает взвешенный и серьезный ответ, в котором нет заигрывания с аудиторией и самолюбования. Режиссеру явно интересна и личная жизнь Дриса ван Нотена, он расспрашивает модельера и его партнера о том, как они познакомились. Но даже в доверительной беседе дизайнер точно знает, где стоит отшутиться и аккуратно уйти от ответа на слишком личный вопрос. Что ж, его реакция тоже многое говорит о нем, как о человеке. В любом случае документальная лента о Дрисе ван Нотене дает возможность заглянуть в закулисье fashion-индустрии и составить представление о том, как создаются образы из новых коллекций и кто стоит за их появлением на свет. При этом фильм лишен пафоса и не грешит самозабвенным почитанием гения сегодняшнего дня.

Елена Громова

В российском прокате с 1 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Дрис ван Нотен»