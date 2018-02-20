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Киноафиша Рецензии «Дрис ван Нотен»: Рецензия Киноафиши

«Дрис ван Нотен»: Рецензия Киноафиши

20 февраля 2018 00:00
«Дрис ван Нотен»: Рецензия Киноафиши
Будни модельера

Дэниел Дэй-Льюис в «Призрачной нити» Пола Томаса Андерсона сыграл выдуманного модельера Рейнольдса Вудкока, создававшего изысканные платья в 1950-ые годы в Лондоне. Его образ был собирательным, Пол Томас Андерсон искал вдохновение в биографиях известных и не столь знаменитых дизайнеров. Среди судеб, заинтересовавших режиссера, упоминается, например, жизнь и творчество Кристобаля Баленсиаги. Готовясь к съемкам в «Призрачной нити», Дэниел Дэй-Льюис обучался шитью и настолько хорошо овладел мастерством, что в конце курса мог сделать реплику наряда от знаменитого кутюрье. Внимание к тканям и силуэту в «Призрачной нити» гармонирует с непредсказуемой историей любви и борьбы за власть в отношениях мужчины и женщины. Посмотреть на то, как работает настоящий дизайнер в наши дни, можно в документальной киноленте Райнера Хольцмера о бельгийском модельере Дрисе ван Нотене, снискавшем признание и уважение в мире моды.

Кадр из фильма «Дрис»
Кадр из фильма «Дрис ван Нотен»

Хольцмеру потребовалось несколько лет, чтобы добиться от Дриса ван Нотена согласия на съемку, еще один год режиссер провел рядом с героем своего фильма. За год он стал свидетелем создания нескольких коллекций Дриса и поговорил с художником о его предыдущих проектах. Хольцмер едва ли не подглядывал из-за плеча за деятельностью бельгийского модельера. В итоге зритель может подсмотреть за тем, как перед началом показа новой коллекции Дрис поправляет одежду на моделях и как потом в течение полугода воплощает в жизнь новые идеи. И надо признаться, что работа бельгийского дизайнера одновременно и похожа на творческие муки Вудкока в исполнении Дэниела Дэй-Льюиса, и бесконечно далека от них. Райнер Хольцмер показывает человека скромного, постоянно находящегося в поиске и учащегося на своих ошибках. В его фильме дизайнер сам анализирует некоторые из своих прошлых коллекций и говорит, почему они были плохо приняты критиками и клиентами. А также почему для него важно их мнение.

Кадр из фильма «Дрис»
Кадр из фильма «Дрис ван Нотен»

Дрис ван Нотен без плохо разыгрываемого стеснения и лишней драмы проводит работу над ошибками перед камерой. Он рассказывает о том, как работает и из чего состоят его будни. Кстати, в них нет и намека на позерство и требования специального отношения к гению fashion-индустрии. Окружение Дриса ценит его видение и чувство стиля, он же, в свою очередь, внимательно относится к замечаниям со стороны коллег. В фильме Райнера Хольцмера, казалось бы, всего лишь об одном отдельно взятом дизайнере проступают портреты людей, сотрудничающих с Дрисом ван Нотеном. Каждый из них вносит свой вклад в создание новых образов и костюмов. И наоборот, каждый новый образ, каждый элемент коллекции Дриса ван Нотена хранит отпечаток их судеб. Особенно остро это ощущается в фрагменте киноленты о вышивке, ставшей одним из самых узнаваемых атрибутов коллекций бельгийского дизайнера.

Кадр из фильма «Дрис»
Кадр из фильма «Дрис ван Нотен»

Кинолента Райнера Хольцмера приближается к своему герою на критически близкое расстояние, чтобы выведать его отношение к выбранной профессии и получает взвешенный и серьезный ответ, в котором нет заигрывания с аудиторией и самолюбования. Режиссеру явно интересна и личная жизнь Дриса ван Нотена, он расспрашивает модельера и его партнера о том, как они познакомились. Но даже в доверительной беседе дизайнер точно знает, где стоит отшутиться и аккуратно уйти от ответа на слишком личный вопрос. Что ж, его реакция тоже многое говорит о нем, как о человеке. В любом случае документальная лента о Дрисе ван Нотене дает возможность заглянуть в закулисье fashion-индустрии и составить представление о том, как создаются образы из новых коллекций и кто стоит за их появлением на свет. При этом фильм лишен пафоса и не грешит самозабвенным почитанием гения сегодняшнего дня.

Елена Громова

В российском прокате с 1 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Дрис ван Нотен»

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