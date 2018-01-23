«Мозг: вторая вселенная»: Рецензия Киноафиши

Моя вселенная

На избранные экраны страны робко выходит документальная картина о главной тайне человеческого мироздания «Мозг: вторая вселенная». Обращенный исключительно к центру нашей сущности, физической и духовной, фильм рисует понятные схемы наших мыслей и действий. Вот мы объявляем голодовку во имя идеи, а вот едим запретное пирожное после шести. Кто кем управляет и с какой это стати? − главный вопрос над головой автора фильма, выпускницы ВГИКа Юлии Киселевой. Ее киноисследование получилось немного сумбурным, но крайне страстным и увлекательным, в том числе для публики, мало (читай: ничего не) смыслящей в нейрофизиологии.

Кадр из фильма «Мозг: вторая вселенная»

Это такой научно-популярный Вавилон в миниатюре. Сюжет начинается с идеи управления сознанием и телом (как чужим, так и собственным), представляя красочные примеры силы гипноза и подконтрольных жуков-киборгов. Вновь оживают, казалось бы, широко известные факты влияния мнения большинства и «Зефирного эксперимента» Мишела. Но исследовательский хаос заводит поиски в область аномалий восприятия. Мы узнаем, что синестетики могут различать цвета звуков и символов, а люди, страдающие прозопагнозией, не могут запоминать лица. Приглашенные герои делятся своими «другими» ощущениями реальности, описывая цвет буквы «А» и ситуацию, когда не узнаешь родную мать. И все это под горячими комментариями ведущих ученых в этой области, легко мешающими научные факты с анекдотами.

Кадр из фильма «Мозг: вторая вселенная»

Стартовавший еще в 2014-ом фильм впервые был представлен на престижном Фестивале кино о науке и технологиях 360° в прошлом году. Благодаря двум краудфандинговым компаниям, поддержке Министерства культуры и нешуточному энтузиазму команда Юлии Киселевой смогла создать успешную работу. И блестит получившаяся «Вторая вселенная» с двух сторон. С одной отсвечивает приятная простота − материала и его визуализации. В незамысловатой анимации мозг с ножками наглядно объясняет, почему идет на поводу у большинства и мечтает о сладком. А компьютерная графика придает объему, когда необходимо подсветить какие-то области мозга и снабдить их названиями. Другая светлая сторона фильма − это увлеченность, она просвечивает в каждом кадре. Вот молодой изобретатель сконструировал руку, которой можно управлять силой мысли и, заглядывая вперед, думает, куда ее можно было бы приделать. А вот гипнотизер своим таинственным голосом ищет что-то в чужих воспоминаниях, рассказывая, что есть возможность вылечить психосоматические болезни. В общем, это пробуждает чистое любопытство (или, если хотите, научный интерес). А третья − это невольная философская подоплека, затаившаяся под каждой попыткой понять себя.

Кадр из фильма «Мозг: вторая вселенная»

При этом нельзя не отметить заметную рукотворность и легкую нескладность. Немного выбивают из колеи трясущаяся камера, невысокое качество съемки и путанная структура (так что в конце сложно составить складный ответ на вопрос «О чем же фильм?»). Хотя уникальная тема проекта и вообще попытка обуздать секреты нейрофизиологии перекрывают неровности и дают своего рода зрительский кредит доверия. Лента еще больше приоткрывает загадочную завесу над нашим «Я», и ее обязательно стоит посмотреть.

Инна Син