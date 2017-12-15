«Полуночный человек»: Рецензия Киноафиши

Спастись от монстра и не умереть от скуки

Девушка Алекс живёт вдвоём со своей бабушкой Анной в старом доме. Однажды та отправляет её на чердак. чтобы Алекс нашла старое серебряное зеркальце. Но на чердаке девушка и её друг Майлс обнаруживают в одной из коробок игру «Полуночный человек». Выполнив несколько ритуальных действий, они должны спасаться от непонятного монстра, который может показать человеку то, чего он больше всего боится в жизни. Но главная цель Полуночного человека — убить всех участников игры, и для этого он сам не стесняется нарушать собственные правила. Героям предстоит прожить самые долгие и сложные три с половиной часа их жизни.

Кадр из фильма «Полуночный человек»

Понятно, что мало кто обратил бы внимание на очередной низкобюджетный ужастик от малоизвестного режиссёра, снимавшего раньше точно такие же низкобюджетные ужастики. Поэтому, помимо двух главных персонажей, сыгранных не очень известными молодыми актёрами, поучаствовать в фильме пригласили двух живых классиков жанра хоррор. Зловещую бабулю играет звезда всех четырёх «Астралов» Лин Шэй. А в роли доктора появляется сам великий и ужасный Роберт Инглунд, не только воплотивший когда-то одного из лучших злодеев в истории ужасов Фредди Крюгера, но и всячески поддерживающий продвижение кошмаров на экраны. Но, увы, их роли — практически единственное светлое пятно за всю картину.

Кадр из фильма «Полуночный человек»

Начиная с самой первой сцены, авторы фильма показывают, что очень хотят следовать всем канонам классического ужастика. Но совершенно не знают, в какой момент нужно остановиться. Бабушка отправляет внучку на чердак за серебряным зеркальцем — простейший момент, который показывает, что Алекс к ней привязана, а вот сама бабуля не совсем адекватна и, возможно, задумала что-то зловещее. Но диалог затягивается на добрых десять минут, чтобы даже самый несообразительный зритель понял, что старушка не проста. Подобная ситуация, кстати, будет повторяться с диалогами на протяжении всей картины. Какой бы опасной ни была ситуация, у героев всегда находится время остановиться и поговорить. И шкаф с часами несомненно должен сыграть свою роль, но акцент на него сделан уж слишком явный. Хотя в красоте этой сцене не откажешь. Кроме того, герои почему-то, постоянно озвучивают увиденное вслух. Алекс видит, что на чердаке протекает крыша, и тут же говорит: «Дом разваливается». Когда же они с приятелем находят коробку с «игрой», то все элементы проговариваются, как в обучающей передаче для самых маленьких: свечи, правила, карандаш — всё показано крупным планом и названо.

Кадр из фильма «Полуночный человек»

А дальше стартует самый типичный и стандартный ужастик, какой можно представить: герои ввязываются в мистическую игру, где проигравшего ждёт смерть. Подобный сюжет можно переснимать бесконечно, и каждый раз останется возможность придумать и показать что-то новое. Но «Полуночный человек» слишком уж поверхностно выхватывает некоторые идеи, совершенно забывая про контекст. Небольшой пример: для того, чтобы начать игру, нужно проколоть палец и капнуть кровью на листок бумаги, и Алекс с Майлсом спокойно и с улыбкой это делают. Но потом выясняется, что главная героиня больше всего в жизни боится крови, и потому Полуночный человек в буквальном смысле устраивает ей кровавую ванну. Как она согласилась проколоть себе палец — непонятно. Причём ни первый, ни второй факт не играют никакой особой роли в дальнейшем развитии сюжета. Так что изменить один из этих пунктов можно без особых потерь, но сценарист на это не обратил внимания.

Кадр из фильма «Полуночный человек»

Ровно то же относится и к самой мотивации героев. Гораздо легче было бы объяснить их участие в игре просто желанием повеселиться, как это бывает в большинстве подобных сюжетов. Но они берутся за довольно пугающую игру с совершенно серьёзными лицами, да ещё и в тот момент, когда у бабушки героини случается приступ. Причём в дальнейшем они, видимо за нехваткой времени, слишком быстро проходят путь от «это всё выдумка» до «зря мы в это ввязались». Упущено рациональное сомнение, попытки поверить героев в происходящие — все те эмоции, которые присущи реальным людям, оставлены только клише из кино. А появление третьей героини превращается в апофеоз нелогичности. Понятное дело, что она выступает в роли пушечного мяса. Но обоснование её участия в игре нелепо от начала до конца.

Кадр из фильма «Полуночный человек»

Сам образ Полуночного человека тоже остаётся неясен. Да, он некий таинственный монстр, существо из легенд, но совершенно непонятна логика его действий. То он пугает человека и отпускает его, то преодолевает все препятствия, чтобы убить кого-то. Есть подозрение, что он питается человеческим страхом, но прямо об этом нигде не говорится. Он не дотягивает ни до философии Бабадука и даже банального Бугимэна, ни до жестокости Крюгера. Причём не получается и сосредоточиться именно на страшных сценах с его участием, их слишком мало, и они чересчур просты. Полуночный человек просто преследует жертв и иногда их убивает, у него просто есть какие-то правила. Всё остальное приходится додумывать самому. Ну а на все финальные повороты сюжета столько раз намекают, что они совершенно очевидны.

Кадр из фильма «Полуночный человек»

В целом, даже такой простейший сюжет, как спасение в одном-единственном доме от таинственного монстра, странным образом постоянно разваливается на части, и склеить его не удаётся даже Роберту Инглунду, вернувшемуся в середину фильма буквально из ниоткуда. Если говорить о том, что авторам удалось, то можно назвать лишь удачные скримеры с участием Лин Шэй, создающей вместо Полуночного человека самые пугающие моменты. И несколько сцен, склоняющих фильм к жанру низкобюджетного слэшера. Есть потоки крови и тошнота ей же, перерезание горла, пробивание головы насквозь, выковыривание глаза через рот. Это мерзко, но хотя бы запоминается. Возможно авторам стоило сделать больший акцент именно на этой составляющей, тогда и претензий к сценарию было бы меньше. Но их катастрофически не хватает.

Алексей Хромов

В российском прокате с 14 декабря 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Полуночный человек»