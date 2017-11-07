«Тетраграмматон»: Рецензия Киноафиши

Проблема не съесть яблоко, проблема его переварить

Супергерои-философы попадают во всевозможные передряги, воюют с обществом, друг с другом, а порой даже сами с собой. Впрочем, здесь это вполне нормально: «Тетраграмматон» - это фантастический комикс про путешествия по дебрям разума, философским учениям и закоулкам человеческой души. Восемь эпизодов фильма представляют собой аккуратный и зрелищный срез философских убеждений XX века.

- Я был очень свободен, когда делал этот фильм, - прокомментировал Клим Козинский свое творение, - произведение катится, и зритель катится вместе с ним. Мне бы хотелось, чтобы и он сумел ощутить эту свободу: смотрел фильм с перерывами на социальные сети, выходил покурить или в туалет.

Кадр из фильма «Тетраграмматон»

Технически «Тетраграмматон» состоит из 8 эпизодов, каждый из которых – цельное законченное произведение в определенном жанре: хоррор, комедия, мистика или приключение. Каждая часть проходит через завязку, кульминацию и развязку; знатоки философии порадуются вольной интерпретации учений и вызывающей грубоватой склейке, психоделике и жонглированию понятий. Помимо самих деятелей на экране появляются и известные личности, ощутившие на себе влияние их направлений – Дэвид Линч, Квентин Тарантино. Ну а для тех, кто в философии не силен, Козинский в конце каждого эпизода вставляет титры-шпаргалки. Данный ход вызывает желание пересмотреть эпизод заново, но уже с учетом разжеванной информации. «Тетраграмматон» вообще вызывает желание пересмотреть себя, особенно после того, как впечатления от фильма доварились и сгладились с ходом времени. В качестве послевкусия приходит понимание, что творение самого неординарного участника секции «Новое молодое кино» - не аляповатая склейка с минимумом анимации, грубой склейкой и чередой слабо объясненных тезисов; в конце концов, даже японский дизайн считается большинством слишком несуразным и кричащим, а вот культурологи его разбирают на составляющие и восхищаются: как все, оказывается, продумано!

Кадр из фильма «Тетраграмматон»

Хотя тогда, когда, например, философ Эдмонд закуривает сигарету, кажется, что ненавязчиво курил и режиссер. Понятно, что все произведение – яркий представитель постмодернизма, массовой культуры и то ли насмешка, то ли все же отголосок от комиксной моды. «Но проблема не в том, чтобы съесть яблоко, а в том, чтобы его переварить»: фильм достаточно капризен для восприятия. Из-за своей усложненности, «Тетраграмматон» способен затянуть только ближе к середине произведения, когда зритель смиряется со своей судьбой, помня о потраченных на билет деньгах. Со временем, вслед за Хайеггером, и зритель получает возможность определить какой-то шум у себя в голове как зов бытия… хотя, возможно, это просто музыкальное сопровождение фильма, которое вторит стилизации визуальной части. Впрочем, из-за комиксного оформления даже электронная обработка и резкие звуки не способны как-то навредить восприятию произведения.

В целом, у Клима Козинского хорошо получилось создать атмосферу каждого эпизода, раскрыть и наполнить тезисы визуальной составляющей. Финальная песня философов после всего показанного на экране уже не кажется странной вставкой. От «Тетраграмматона» остается ощущение цельного фильма, законченного самостоятельного произведения, что важно для подобного продукта постмодернизма.

Галина Потапова

В российском прокате с 9 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Тетраграмматон»