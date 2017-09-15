Тетраграмматон, 2017

- Клим Козинский — молодой режиссер электротеатра «Станиславский», автор спектакля «Идиотология», ученик Мастерской индивидуальной режиссуры.
- Фильм-комикс «Тетраграмматон» участвовал в фестивалях «Дух огня», Beat Film Fest («Особое упоминание жюри»), «Меридианы Тихого» и «Послание к человеку».
Фильм-комикс про супергероев-философов (от Иммануила Канта и Мартина Хайдеггера до Людвига Витгенштейна) которые попадают в разные передряги и пытаются произнести имя Бога. Фильм состоит из 8 эпизодов, каждый эпизод сделан в своем особом жанре: детектив, вестерн, триллер, фильм-заговор, хоррор, комедия... Философы – это и есть настоящие супергерои, спасающие мир!