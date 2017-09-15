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Тетраграмматон Тетраграмматон
Киноафиша Фильмы Тетраграмматон
Tetragrammaton

Тетраграмматон, 2017

2017 / Россия
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Факты О фильме

- Клим Козинский — молодой режиссер электротеатра «Станиславский», автор спектакля «Идиотология», ученик Мастерской индивидуальной режиссуры.

- Фильм-комикс «Тетраграмматон» участвовал в фестивалях «Дух огня», Beat Film Fest («Особое упоминание жюри»), «Меридианы Тихого» и «Послание к человеку».

 

Фильм-комикс про супергероев-философов (от Иммануила Канта и Мартина Хайдеггера до Людвига Витгенштейна) которые попадают в разные передряги и пытаются произнести имя Бога. Фильм состоит из 8 эпизодов, каждый эпизод сделан в своем особом жанре: детектив, вестерн, триллер, фильм-заговор, хоррор, комедия... Философы – это и есть настоящие супергерои, спасающие мир!

5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 15 сентября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Каро
Режиссер
Клим Козинский
Клим Козинский
В ролях
Клим Козинский
Клим Козинский
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Тетраграмматон 2 постера
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Супергерои-философы попадают во всевозможные передряги, воюют с обществом, друг с другом, а порой даже сами с собой. Впрочем, здесь это вполне нормально: «Тетраграмматон» - это фантастический комикс про путешествия по дебрям разума, философским учениям и закоулкам человеческой души. Восемь эпизодов фильма представляют собой аккуратный и зрелищный срез философских убеждений XX века. - Я был очень свободен, когда делал этот фильм, - прокомментировал Клим Козинский свое творение, -…
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