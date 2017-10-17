«Любовь-морковь по-французски»: Рецензия Киноафиши

Бумеранг судьбы

Состоятельный отец семейства Пьер и молодая, но бесплодная Пенелопа крутят бурный роман, пока их половинки заняты делами. Скорая свадьба и усыновление ребенка подталкивают девушку к решению оборвать любовную связь. Однако после прощального секса герои неожиданно меняются телами. Теперь Пьеру предстоит понять, что значит быть женщиной, а Пенелопа должна полностью прочувствовать всю радость семейной жизни и научиться ладить с детьми. Если они не справятся со своей задачей, то, скорее всего, так и останутся запертыми в чужом теле. Ведь другого человека сложно постичь, пока не окажешься в его шкуре и не столкнешься со стандартными проблемами и ежедневными обязанностями главы семейства или женщины, которая готовится стать матерью. Особенно, когда твоя работа отнимала столько времени в жизни, что семья, друзья и хобби всегда оставались не у дел.

Кадр из фильма «Любовь-морковь по-французски»

Фильмов, где герои меняются местами, можно даже навскидку назвать огромное множество. Совсем недавно в российский прокат выходила итальянская комедия «Не твое тело» - в ней, правда, герои были семейной парой, хоть и на грани развода. Зато со схожими ситуациями и принятием как себя, так и друг друга. А до нее был наш «Напарник», где идею со сменой тел разыгрывали Сергей Гармаш, Саша Петров и нарисованный на компьютере ребенок. И даже у этих героев была более веская причина к обмену, чем у странной французской парочки, для которой это, скорее, отработка кармы. Французских перевертышей роднит с американским «Сексом по дружбе» желание поиграть со зрителями, ведь начальные сцены, воплощенные в виде «полиэкрана», специально будут обманывать вас.

Кадр из фильма «Любовь-морковь по-французски»

Пьер и Пенелопа точно так же, как и наши соотечественники из «Любви в городе ангелов», уютно устроившись в кафе, обсуждают и придумывают проходящим мимо них прохожим биографии. А разговоры у дантиста нельзя не сравнить с комедией с Мэттью Перри и Брюсом Уиллисом «9 ярдов», ведь они такие же хлесткие и безрассудные. Отечественная трилогия «Любовь-морковь» Давлетьярова и Стриженова давно отгремела в отечественных кинотеатрах и принесла внушительные сборы, продолжая быть востребованной на домашних носителях и ТВ. Так что идея прокатчиков дать французской ленте похожее название вполне логична - ведь зрители подготовлены, всё знают, их надо только подтолкнуть и намекнуть на параллели и схожесть.

Кадр из фильма «Любовь-морковь по-французски»

После фильмов «Необычные приключения Адель» Люка Бессона и «Любовь живет три года», по одноименному роману Фредерика Бегбедера, Луиз Бургуан стала настоящим секс-символом, но дальше дело у нее не пошло. Постоянное оголение не дает результатов, остальные ее проекты не могут похвастаться известностью, финансовыми успехами или культовым статусом. Проект «Любовь-морковь по-французски» должен сломать эту стену, все-таки авторы поднимают понятные всем проблемы и шутят так, что это не требует перевода. Стефан Де Гродт изображает классического француза - ворчливого, себе на уме, доверяющего только своему чутью и поступающего без оглядки на мнение других. Дуэт Пьера и Пенелопы после смены тел оживляет картину, и главные источники юмора строятся именно на их взаимоотношениях друг с другом и окружающим миром.

Кадр из фильма «Любовь-морковь по-французски»

«Любовь-морковь по-французски» - это тот вариант, когда нужно брать и смотреть это кино при первых симптомах плохого настроения или зарождающейся депрессии. Да, оно иногда уходит в драму, но в результате способно одарить приятными эмоциями и зародить улыбку. «Любовь-морковь по-французски» вряд ли останется в памяти надолго, но это совсем не главное, ведь ее задача поднять настроение именно здесь и сейчас.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 16 ноября 2017 года

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