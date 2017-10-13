«Родные»: Рецензия Киноафиши

«Говорим только про родственников. Ни слова о политике!»

Фильм Виталия Манского о событиях в Украине «Родные» спешно выходит на российские экраны. Решив проблему с получением прокатного удостоверения, картина, наконец, получила возможность предстать во всем своем тихом гуманизме. Манский вместе с оператором «В лучах солнца» Александрой Ивановой отправился на родину - проведать своих многочисленных родственников, осевших по разные стороны политических взглядов. Целый год, с мая 2014 по май 2015, они гостят во Львове, Одессе, Киеве, Донбассе и Севастополе, где в типичных комнатках с коврами и шкафами-стенками самых обычных домов тетка рассказывает о внезапно угасшей любви к Михалкову и фильму «Семнадцать мгновений весны», дед Миша вспоминает преступления «бандеровцев», а мама произносит тост «Чтобы война нас не коснулась». Режиссер спрашивает, спорит, слушает, пробуждая болезненные воспоминания своих героев и заставляя их думать вслух.

Кадр из фильма «Родные»

Безусловно, это очень интимная работа, автор которой решил начать исследование с себя. Это фильм - поиск, перебирающий старые черно-белые фотографии, чужие истории и контрастные виды возбужденного Донбасса и умиротворенной Одессы. В тесном почти квадратном кадре простые люди горячо рассуждают о привлекательности Европы, примере расцветшей Польши, кошмарной войне, последствиях распадшегося Советского Союза, Украине и России. Собравшись в крохотной кухне или в зале перед мигающим телевизором, они пытаются объяснить себе происходящее. А еще - стараются наладить утерянные связи через Skype, однако, диалог сводится к перекрикиванию, взаимным обвинениям и призывом «Говорим только про родственников. Ни слова о политике!». Эта сцена - одна из самых сильных в фильме, иллюстрирующая множество сброшенных звонков по линии Россия-Украина. За всем этим просвечивает история взаимоотношений двух стран и проживающих там народов, у которых слишком много общего.

Кадр из фильма «Родные»

Режиссер мастерски рисует противоречивые картины разрозненной Украины, где у одних жизнь стоит на паузе с незавершенным ремонтом и планами, а у других бурлит в будничном ключе - они играют свадьбы или пьют кофе в украшенном к новому году кафе. А в это время по улице медленно течет очередное траурное шествие, из гладкого ряда которого выпирает большой деревянный крест, колючие пластмассовые венки и глянцевый черный катафалк. Подобные сцены, вырезанные из жизни, смешанные с неторопливыми интервью, образуют сборник зарисовок новой Украины. Фоном воздух сотрясают выпуски новостей о военном параде на 9 мая в Москве, с новогодним обращением Путина, а затем и Порошенко, гимнами обеих стран…

Кадр из фильма «Родные»

В попытке понять причину конфликта, прочертившего невидимые линии между городами, еще сильнее ощущается печаль и тревога, растущая в затянувшемся ожидании. Из фильма не складывается какого-то конкретного политического послания, знамя одной из сторон - ничего, кроме ощущения потерянности маленьких людей в хаосе разных геополитических интересов. Со стороны смотреть, конечно, не получается, и в какой-то момент Манский сам выходит из-за укрытия камеры, то озвучивая вопросы в прямо ухо плохо слышащему деду Мише, то просто смотря телевизор, а то и опрокидывая праздничные 100 грамм и заедая ложкой салата. «Родные» - фильм медитативный, лишенный морализаторства и бедственного колокольного звона. Это размышления вслух, которые, кажется, еще долго будут будоражить мысли, не позволяя им осесть на дно безразличия.

Инна Син

В российском прокате с 12 октября 2017 года

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