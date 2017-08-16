«Свингер»: Рецензия Киноафиши

Не про секс

«Свингер» – фильм обманчивый. Во-первых, его название переводится как «жизнелюб», однако главный герой в такой депрессии, что вот-вот впадет в ментальное небытие. Во-вторых, формально персонаж действительно свингер (состоит в клубе), но его включенность в сексуальные игрища минимальна, если не равна нулю. И, в-третьих, в фильме нет и намека на комедию, если не считать злобных издевательств автора над героями. В общем, ожидания, если таковые были, не только не оправдываются, но и неумолимо уничтожаются – под неуклюжей режиссурой Миккеля Мунч-Фалса, который также написал сценарий.

Кадр из фильма «Свингер»

Адам, уже давно миновавший период кризиса среднего возраста, до сих пор не проявляет никакого интереса к жизни. В мешках под глазами он будто вынашивает все обреченности мира, да и в целом выглядит так, будто вчера вернулся с войны, на которой потерял жену, детей и левую ногу. Однако все это на месте, а мотиваций нет – ни для работы, ни для секса, ни для какого-нибудь хобби. Жена регулярно демонстрирует свою доминанту, сын занят своими любовными делами, друзей нет. Единственное развлечение – клуб свингеров, но и там Адам прижимает свое 40-летннее тельце к стенке, не зная, где себя применить. И так до тех пор, пока не появляется молодая и улыбчивая Патрисия…

Кадр из фильма «Свингер»

И на это обнадеживающее многоточие в синопсисе тоже не стоит возлагать больших сюжетных надежд. Реально ли, чтобы скисшая беспросветная история чудесным образом «вдруг» удивила сюжетным финтом или пронзительной драмой. Фильм пропитан ощущением безнадежности, отчаяния и непроходимой духовной лени. Само выражение лица главного героя в исполнении Мартина Буха источает тоску и зияющую пустоту. Его улыбка выглядит скорее как болезненный спазм, но и появляется нечасто. Хотя актера обвинить не в чем, он максимально отыграл свою роль униженного и оскорбленного, потерянного и замученного.. При этом смотреть «Свингера» от этого не легче.

Кадр из фильма «Свингер»

Остальные герои ничем от него не отличаются, кроме того, что лгут себе и ищут спасения в сексуальных утехах. Один – явно разочарован в институте семьи и детях, другой – бесплоден, третий – не определился с ориентацией… А их женщины, страдающие от неуважения и разной мужской несостоятельности, либо терпят, либо морально третируют своих избранников в ответ. И нет никого, в ком можно было бы разглядеть личностную гармонию. И все это под эротические сцены сомнительной эстетичности, занудные мелодии «для мелодрам» и бесконечные скучные диалоги. В общем, разложение на фоне белых простыней, вызывающее не то жалость, не то неприязнь... Единственный, кто спасает ситуацию – Патрик (Эмиль Бирк Хартманн), который очаровательно поет под гитару и оказывается наиболее адекватным персонажем.

В целом, если пристально вглядеться в «Свингера» можно различить задумку режиссера – показать человека, уставшего от предсказуемой рутины, для которого вместе с влюбленностью появляется и надежда на другую, лучшую жизнь. И, чтобы избежать сказочных банальностей, Мунч-Фалс сталкивает его с реальностью. Однако это обнажение лжи и компромиссов кажется не самым приятным зрелищем, если не болезненным…

Инна Син

В российском прокате с 21 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Свингер»