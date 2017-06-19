«Грязные волки»: Рецензия Киноафиши
Испания, 1944 год. Мануэла (Мариан Альварес) работает на предприятии по добыче вольфрама, дома ее ждет больной ребенок и ворчливая старуха-мать, брезгливо относящаяся к девочке, рожденной вне брака. Платят мало, денег едва хватает на жизнь. Ее младшая сестра Кандела (Мануэла Вельес) вместе со знакомыми незаконным путем добывает вольфрам и продает его на черном рынке. Скупщик Брайан (Сэм Лаувейк), по слухам, просто топит купленный товар в океане – лишь бы на оружие не пошел. Мотивы мужчины девушке не понятны, от его объяснений она отмахивается. В маленький мир сестер, хорошо скрытый от остального света зарослями тиса, Вторая Мировая Война просачивалась понемногу: долгое время женщины не задумывались, что добыча вольфрама не только приносит им хлеб, но и забирает жизни у людей, сражающихся против нацистов.
Симон Касаль рассказывает не просто историю мужественных сестер, волею судеб посвятивших себя борьбе против угнетения невинных. Фильм «Грязные волки» основан на реальных событиях, но с фактами вступает в сговор (недаром все герои вымышленные) и пропитывает их мистическими мотивами так, что лента о партизанах медленно, шаг за шагом превращается в волшебную сказку на ночь, где есть место языческим легендам, мудрой и притягательной ведьме и любви с первого взгляда. И то, что персонажи у Касаль вымышленные, только дает свободу для погружения в мир мистической красоты тисовых зарослей. Но не стоит ждать, что «Грязные волки» приблизятся к волнительному магнетизму «Лабиринта Фавна» Гильермо дель Торо с завораживающими персонажами, накрепко врезающимися в память.
Магия у Касаль скромна и проявляется не только и не столько в даре, передаваемом по наследству и лишь избранным, сколько в волшебстве спасения жизни другого человека. Она являет себя в моменты, когда Кандела, еще недавно наивно спрашивающая, почему евреи бегут от нацистов, испытывает (иначе и не скажешь) волшебное единение с природой, всматриваясь в звездное небо над головой. Игриво поблескивающие искорки на черном фоне снимают противопоставление одухотворенной природы и человеческого мира, подаваемого в «Грязных волках» не особо навязчиво, но вполне ощутимо. Сестры в фильме – посредники между двумя мирами, выстраивающие переходы от зверств войны к «справедливости» природы, где волки просто так людей не убивают.
Исполнение нравственного закона делает Канделу счастливой, и актриса Мануэла Вельес, разглядывающая звезды, на мгновение превращается не в шаблонного героя, удовлетворенного правильностью поступка, а в наивное, восторженное дитя, искренне верящее в чудо и предчувствующее его свершение. Геройства в детском восторге от спасения чужестранца в «Грязных волках» по минимуму. Касаль иногда сбивается, но все же изо всех сил снижает героический пафос: то проводит параллель между Мануэлой и еврейкой, ищущей дорогу в Португалию, то прописывает любовные линии, то фокусируется на легендах таинственного леса или заставляет одного из партизан проговориться о личных счетах с нацистами.
Интерес к эзотерике в Германии в военные годы режиссер обыгрывает аккуратно, перманентно смещая акценты с магии на любовь и на подвиги партизан. Касаль вплетает новые элементы так же неспешно, как долго героини фильма гнали от себя мысль о том, что происходит вдали от их дома, и лишь ближе к концу «Грязные волки» лихо сменяют темп – магия, война, совесть и внезапно нагрянувшее чувство оборачиваются поспешным утешительным финалом. Финалом настолько сказочным и наивным, что если бы не очарование леса, он бы подпортил старания создателей фильма.
Елена Громова
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