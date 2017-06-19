«Грязные волки»: Рецензия Киноафиши

Волшебство спасения

Испания, 1944 год. Мануэла (Мариан Альварес) работает на предприятии по добыче вольфрама, дома ее ждет больной ребенок и ворчливая старуха-мать, брезгливо относящаяся к девочке, рожденной вне брака. Платят мало, денег едва хватает на жизнь. Ее младшая сестра Кандела (Мануэла Вельес) вместе со знакомыми незаконным путем добывает вольфрам и продает его на черном рынке. Скупщик Брайан (Сэм Лаувейк), по слухам, просто топит купленный товар в океане – лишь бы на оружие не пошел. Мотивы мужчины девушке не понятны, от его объяснений она отмахивается. В маленький мир сестер, хорошо скрытый от остального света зарослями тиса, Вторая Мировая Война просачивалась понемногу: долгое время женщины не задумывались, что добыча вольфрама не только приносит им хлеб, но и забирает жизни у людей, сражающихся против нацистов.

Кадр из фильма «Грязные волки»

Симон Касаль рассказывает не просто историю мужественных сестер, волею судеб посвятивших себя борьбе против угнетения невинных. Фильм «Грязные волки» основан на реальных событиях, но с фактами вступает в сговор (недаром все герои вымышленные) и пропитывает их мистическими мотивами так, что лента о партизанах медленно, шаг за шагом превращается в волшебную сказку на ночь, где есть место языческим легендам, мудрой и притягательной ведьме и любви с первого взгляда. И то, что персонажи у Касаль вымышленные, только дает свободу для погружения в мир мистической красоты тисовых зарослей. Но не стоит ждать, что «Грязные волки» приблизятся к волнительному магнетизму «Лабиринта Фавна» Гильермо дель Торо с завораживающими персонажами, накрепко врезающимися в память.

Кадр из фильма «Грязные волки»

Магия у Касаль скромна и проявляется не только и не столько в даре, передаваемом по наследству и лишь избранным, сколько в волшебстве спасения жизни другого человека. Она являет себя в моменты, когда Кандела, еще недавно наивно спрашивающая, почему евреи бегут от нацистов, испытывает (иначе и не скажешь) волшебное единение с природой, всматриваясь в звездное небо над головой. Игриво поблескивающие искорки на черном фоне снимают противопоставление одухотворенной природы и человеческого мира, подаваемого в «Грязных волках» не особо навязчиво, но вполне ощутимо. Сестры в фильме – посредники между двумя мирами, выстраивающие переходы от зверств войны к «справедливости» природы, где волки просто так людей не убивают.

Кадр из фильма «Грязные волки»

Исполнение нравственного закона делает Канделу счастливой, и актриса Мануэла Вельес, разглядывающая звезды, на мгновение превращается не в шаблонного героя, удовлетворенного правильностью поступка, а в наивное, восторженное дитя, искренне верящее в чудо и предчувствующее его свершение. Геройства в детском восторге от спасения чужестранца в «Грязных волках» по минимуму. Касаль иногда сбивается, но все же изо всех сил снижает героический пафос: то проводит параллель между Мануэлой и еврейкой, ищущей дорогу в Португалию, то прописывает любовные линии, то фокусируется на легендах таинственного леса или заставляет одного из партизан проговориться о личных счетах с нацистами.

Кадр из фильма «Грязные волки»

Интерес к эзотерике в Германии в военные годы режиссер обыгрывает аккуратно, перманентно смещая акценты с магии на любовь и на подвиги партизан. Касаль вплетает новые элементы так же неспешно, как долго героини фильма гнали от себя мысль о том, что происходит вдали от их дома, и лишь ближе к концу «Грязные волки» лихо сменяют темп – магия, война, совесть и внезапно нагрянувшее чувство оборачиваются поспешным утешительным финалом. Финалом настолько сказочным и наивным, что если бы не очарование леса, он бы подпортил старания создателей фильма.

Елена Громова

Расписание и покупка билетов на фильм «Грязные волки»