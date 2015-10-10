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Грязные волки Грязные волки
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Lobos sucios

Грязные волки, 2015

2015 / Испания
5.9 Оцените
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О фильме

Две сестры оказываются в центре закрученного сюжета, выстроенного вокруг вольфрама, нацистов, заключенных Франко и британских шпионов.

5.9 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 10 октября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Симон Касаль
В ролях
Мариан Альварес
Рикардо де Баррейро
Роса Альварес
Исак Феррис
Пьер Кивитт
Пьер Кивитт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Грязные волки 1 постер
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Испания, 1944 год. Мануэла (Мариан Альварес) работает на предприятии по добыче вольфрама, дома ее ждет больной ребенок и ворчливая старуха-мать, брезгливо относящаяся к девочке, рожденной вне брака. Платят мало, денег едва хватает на жизнь. Ее младшая сестра Кандела (Мануэла Вельес) вместе со знакомыми незаконным путем добывает вольфрам и продает его на черном рынке. Скупщик Брайан (Сэм Лаувейк), по слухам, просто топит купленный товар в океане – лишь бы на оружие не пошел. Мотивы мужчины…
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