«Странник»: Рецензия Киноафиши

Снафф-видео для плохой девчушки

Ещё в феврале 2017 года на пресс-показе фильма «Странник», состоявшемся в рамках международного кинофестиваля остросюжетного кино и хоррор-фильмов «Капля», один из режиссёров картины — Иван Качалин — за пять минут до начала сеанса признался собравшейся аудитории: «Это не совсем фильм. Скорее, это акт вандализма, насилия над кино». В открывающейся экспозиции этот же человек, только уже в качестве одного из главных героев, обрядившись в псевдо-богемный шарф и затёртую «шофёрку», эпатирует: «Как по мне, не бывает плохого кино. Плохое кино — это ведь как плохая девчушка. Оно должно быть острое, с пошлятинкой».

Кадр из фильма «Странник»

Хотелось бы попросить прощения за не вполне дословное цитирование, ибо в этом (единственном) моменте проникаешься должным уважением к режиссёрам «фильма». Дело в том, что Иван Качалин, Денис Колонтай и Дмитрий Глазковский обладают достаточным чувством самоиронии и смекалки, чтобы выставить своеобразный барьер перед зрителем: «Всё, что вы смеете о нас подумать, мы уже заранее знаем и даже не стесняемся в этом признаться», — сдабривая это смешком, больше похожим на шелест целлофанового пакета, действующего лица. И сколь уж авторы решили по-панибратски ёрничать со зрителем, последний же волен воспринимать это по-простому? По-крестьянски, скажем так, вымолвить слово под, и без того занесённым, боярским кнутом?

Кадр из фильма «Странник»

Ну а дальше, значится, этот редкий представитель Странников с азартом сатира, — мужская вариация нимфоманки, — обсасывает одну сигарету за другой. Алчно, с точностью ювелира докуривает каждую лишь до середины, выдаёт ещё с десяток «мудростей», собирает в карман напрочь неуместный ссор в виде рыбных костей и уходит в чёрное затемнение, на котором гордым белым шрифтом выстраивается теперь уже обесцененное слово «Странник». Прошло только три минуты повествования, и из зала вышел первый зритель. К концу показа в зале останутся лишь театрально хохочущие актёры, скромно скрывающие глаза друзья создателей и несколько побледневших журналистов. Одна из дам на выходе не выдержит и, наконец, громко выдохнет долго ютившееся в сердцах, но непристойное междометие из трёх букв.

Кадр из фильма «Странник»

Говорить о сюжете совершенно бессмысленно, равно как и пытаться находить хоть какие-нибудь сентенции, маниакально навязываемые исполнителями ролей. Часовая какофония представляет собой набор небрежно связанных меж собой на добром слове новелл. Основная якобы сюжетная линия держится на трёх якобы героях: Странник, Странник и Странник. Сказать, что они невзрачные не получится, потому что каждый обладает своим характером, который так и выпрыгивает из намеренно-чудаковатых штанишек, чтобы насолить своей псевдо-нигилистической моралью неподготовленному зрителю. Один из них исполняет роль Демиурга местного денатуратного разлива. Невесть каким образом проникая в быт так называемых обывателей, если верить синопсису, этот не святой «святой» меняет их суть до неузнаваемости. Хотя на деле как был «трэш», так и остался «трэш». Другой же, после визита юноши с синдромом лингвистического недержания, — назовём его Нюхач, — вдруг теряет ориентацию в пространстве, и начинает всюду рыскать с единственным возгласом, сменив парочку интерпретаций: «Откуда пахнет дерьмом?» Третий, — нарекаем его Бомбилой, — разъезжает почём зря на отечественном авто, несёт и вовсе бессодержательный бред, разбавляя его негодованием о вездесущих комарах. А сразу после этой прелюдии сбивает и катает на капоте очередного прохожего, которым, в конечном счёте, оказывается Нюхач. Конечно, есть в этом видео и другие, не менее злачные персонажи, но это уже совершенно другая история. Хотя и значение к происходящему они имеют равно такое же, как и обозначенные лица — никакого.

Кадр из фильма «Странник»

Таким образом, этот ролик, длящийся чуть более часа, пытается заставить зрителя вроде бы и возмутиться, но кроме печального смешка не рождает ничего. Пытается нести в себе идею высмеять современные пороки и обличить «культурный код», но забивает гол в свои ворота. Пытается цитировать идеи нигилизма, релятивизма и экзистенции, но на деле говорит на игрушечном языке — из времён, когда «пацанва шкерится по шалашам и раскумаривает цыгарки». Ну, а в свою очередь, коли речь зашла о косноязычном цитировании, перефразирую одного отечественного комика: «Да вам не то чтобы Станиславский не поверил, тут бы сам Грачевский навалял!» Евгений Антипин

В российском прокате с июля 2017 года

Рассписание и покупка билетов на фильм «Странник»