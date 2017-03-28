«Киллер поневоле»: Рецензия Киноафиши

Жак бедняк

В прокат выходит криминальная комедия от французского режиссёра Паскаля Шомеля. Как и в предыдущей картине автора «Долгое падение» в центр сюжета помещены герои, находящиеся на грани отчаяния. Только если в «Падении» до края пропасти их доводят свои личные жизненные обстоятельства, то в «Киллере поневоле» виной всему оказывается самая что ни на есть социальная проблема – безработица.

Завод, на котором работает Жак, внезапно закрывается, что выливается в массовое увольнение всех сотрудников. Найти новую работу оказывается не так уж просто, поэтому от героя уходит девушка. Долги, одиночество, отсутствие денег – и вот, Жак уже готов пойти на что угодно. Даже убийство. Сам-то он вряд ли бы решился на это, но один местный авторитет предлагает Жаку пистолет и просит избавить его от гулящей жены. Всего один выстрел – и герой сможет оплатить все долги, да ещё и заработать. Прекрасно справившись с заданием, он входит во вкус и становится настоящим наёмным убийцей.

Кадр из фильма «Киллер поневоле»

«Киллер поневоле» является комедией лишь номинально. Даже несколько шуток и комичность ситуаций, в которые попадает герой, не способны стереть с картины столь излюбленный французами социальный подтекст. Проблему безработицы уже неоднократно обрисовывали в местном кинематографе братья Дарденны («Розетта», «Два дня, одна ночь»), а в 2015 году в Каннах за главный приз состязалась лента «Закон рынка». И все они сталкивают своих героев со сложным моральным выбором, а те, в свою очередь, уступают нравственности лишь бы не очутиться на самом социальном дне.

НКадр из фильма «Киллер поневоле»

Однако в случае с фильмом Шомеля, вопрос о нравственности и о моральной стороне поступков Жака не является центральным. «Киллер поневоле» не будет давить на вас и вытягивать ваше мнение о том, кто вправе наказывать людей за их погрешности или до чего может человека довести прогнившая экономическая система. Автор никак не оправдывает поступков главного героя, не поощряет их, но и не осуждает – он сохраняет нейтралитет. Да и убийства тут являются, скорее, метафоричными – уж слишком легко они совершаются. По сути, герой избавляется не от людей, а от давления суровой системы, вероломства и предательства. Просто делает это не так, как большинство. Можно даже сказать, что он единственный, кто вообще бросает вызов этой несправедливой системе и не прогибается под ней.

Кадр из фильма «Киллер поневоле»

Как ни странно, но главный герой практически не вызывает сочувствия, всё-таки уж слишком много снято историй, где люди оказывались в куда более печальных и безвыходных ситуациях. Зато, казалось бы, служащие лишь фоном второстепенные герои очень выразительно иллюстрируют реальность фильма, вводя в повествование главного злодея – экономический кризис. Здесь ни у кого даже мысли не возникает найти работу, приносящую удовольствие, лишь бы кормила и позволяла платить ипотеку – и то хорошо. Но не пугайтесь, проблема тут показана совсем не в мрачных тонах, а, наоборот, в шутливых, и потому тут всё зависит от вашего типа мышления.

Кадр из фильма «Киллер поневоле»

Как ни печально, но есть у фильма и ещё одна трагедия, никак к его содержанию не относящаяся. Дело в том, что это последняя картина режиссера Паскаля Шомеля, так как он умер в 2015 году, не дожив до мировой премьеры. Поэтому, исходя из тех соображений, что вам больше никогда не доведётся увидеть его новые картины на большом экране, можно почтить работу французского постановщика без всяких сомнений.

Кадр из фильма «Киллер поневоле»

Расписание и покупка билетов на фильм «Киллер поневоле»

В российском прокате с 13 апреля 2017 года

Трошина Олеся