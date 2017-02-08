«Короткие истории о любви «Love is…»»: Рецензия Киноафиши

Сильней любви в природе нет начала (с)

Если посещение кинотеатра в День святого Валентина - это обязательная часть программы, то сборник короткометражек «Love Is…» станет компромиссом между женским «хочу о любви» и мужским «давай без розовых соплей». 6 историй повествуют о разных людях, странах и ситуациях, но их объединяет одно - любовь. Однако показано это чувство весьма оригинально и без присыпки ванилином. Французы на выезде

Открывает этот романтический киноальманах короткометражка «Адель в августе». 15-летняя Адель влюблена во взрослого парня, и, по стечению обстоятельств, их семьи решили провести уикенд вместе в загородном доме. Адель всячески пытается показаться Сэму «своей», поэтому мы видим как нелепо она пытается курить, как морщится от пива и ревнует к более взрослым девушкам на вечеринке. Большую часть нам показывают всю тоску влюбленной девушки, ступор от первый любви, угрюмость подростка… С одной стороны это, конечно, очень трогательная история о чувствах, которые мы забыли. Нас возвращают в прошлое не только самой историей, но и таким тонким моментом как кассетный плеер (!). С другой же стороны, финал истории загубил весь романтизм первых чувств, уступив дорогу плотским желаниям. Но, может, на то это и французский роман, пускай и очень короткий? За 27 минут зритель успевает ощутить дух Франции, а ведь Франция - страна любви, поэтому хочется присудить этой короткометражке звание «самой мелодраматичной» в сборнике».

Кадр из фильма «Адель в августе»

Погнали в Бразилию

Следующий фильм - «Расстаться с Дженни» - придется по вкусу именно мужчинам, судя по их эмоциональности во время просмотра (проверено в кинотеатре). Действие разворачивается за несколько часов до свадьбы. Сначала мы видим забавнейшую зарисовку разницы между тем как на свадьбу собираются мужчины и женщины. Хотя невеста так и не появится в кадре, мы познакомимся с этим «контрол-фриком» по ее многочисленным смс и стикерам, которые представляют собой подробное руководство по сбору жениха Гаса. Гас же никак не может расправиться с заданием с одного стикера «Порвать с Дженни». Но мы уже знаем простую истину - не стоит выяснять отношения с бывшими в день свадьбы, даже если они не то чтобы люди… Дабы не проспойлерить фишку, сделавшую эту короткометражку гениальной, тут стоит умолчать, как прошло расставание, и кто такая Дженни. Скажу только, что мужчины настолько любящие существа, что могут испытывать это прекрасное чувство не только к людям. А их преданность крепче собачьей, во всяком случае так нам говорит режиссер. И что особенно приятно, что этот фильм (удостоившийся от меня звания «самая восхитительная короткометражка» во всем киноальманахе) снял российский режиссер, хотя во время просмотра это никак не угадать. Европейские декорации, английский язык и прекрасный юмор как-то совсем не ассоциируются с Россией.

Кадр из фильма «Расстаться с Дженни»

Музыка в тишине

«Мечтая о Пегги Ли» - еще одна история о чувствах детей, на этот раз почти бессловесная. Все действо проходит под песни Пегги Ли, а музыка для главных героев - ключ к свободе. Преданность, любовь, следование мечте - все то, что мы так любим, передано всего за 11 минут хронометража. Это самая трогательная кинокартина из всего сборника, о которой сложно говорить, не раскрывая всех сюрпризов. Но ее безусловно стоит посмотреть людям всех возрастов, ее, непередаваемое словами, тепло надолго останется в сердцах.

Кадр из фильма «Мечтая о Пегги Ли»

Враждебное отношения к сапогам

Всего за 12 минут нас знакомят с инструкцией «как пережить разрыв», иллюстрируя такие типичные моменты как: «жизнь в в отрицании», «завалить себя работой», «переехать к друзьям», «попробовать секс на одну ночь», «смириться с депрессией», «зайти на сайт знакомств», «вернуться на круги своя». Этот очень жизненный фильм является еще и самым смешным из всего сборника. Наши герои проживают все этапы разрыва, мы видим как справляются с расставанием и мужчины, и женщины. В итоге получилась полноценная американская комедия, имеющая начало и конец. Увидев эту кинокартину, сложно поверить что она пролетела всего за 12 минут, историю вполне можно было превратить в полнометражный фильм. Причем смотрелся бы он с таким же упоением.

Кадр из фильма «Как пережить разрыв»

Любовное гнездышко

А следующую кинокартину, «Инициация Фабрицио», хочется наградить как самую красивую во всем киноальманахе. Несколько друзей подростков встречаются с девушками и форсируют «нужный момент», чтобы наконец-то познать все прелести любви. Но родители то и дело не вовремя вламываются в комнату. Тогда упорные подростки, движимые гормонами, продумывают целую операцию по приобретению неработающей машины соседа и ее превращения в любовное гнездышко. Несмотря на то, что все в этом фильме вертится вокруг секса, нет ни намека на пошлость. Наоборот, тут мы даже больше ощущаем истинную любовь между подростками, чем в том же «Адель в августе». Наверное это состояние первой влюбленности навеяли как раз сказочные ракурсы и молодые актеры. Каждый раз, когда главный герой просто проводит время со своей возлюбленной, эти эпизоды можно разобрать на картинки. Бесконечно красивая природа, нежность между героями, игра солнечными бликами - все это создает романтическое настроение и призывает срочно обняться со своей половинкой.

Кадр из фильма «Инициация Фабрицио»

Джулия против всего мира

Завершающая короткометражка, «Одинокая планета», отчасти соревнуется по красоте с «Инициацией Фабрицио», но однозначно занимает первенство в номинации «самый грустный фильм в сборнике». Американка Джулия путешествует по странам, пишет путеводители и крутит курортные романы. Однажды в Барселоне ей попадается особо навязчивый испанец, который хочет не только переспать с Джулией, но и провести с ней все время, что ей отведено в Барселоне. В итоге трехмесячный роман превращается в настоящую сказку, о которой мечтают многие девушки. Хотя испанец тут вовсе не горяч, а откровенно ленив, но красив как и кадры этого кино. Наверно это был лучший путеводитель Джулии, поскольку она писала его сквозь призму этого опьяняющего романа. Весь букетный период отношений в этом коротком метре, да еще и на фоне европейских красот. А грустная эта история потому, что многие из нас подобно Джулии не позволяют себе сближаться с мужчинами из-за детских обид. Этой героине особенно хочется переживать, а сам фильм хочется увидеть снова, но уже в качестве полнометражной картины.

Кадр из фильма «Одинокая планета»

Подводя итог, возвращаюсь к тому с чего начала - смело берите билеты. Это не «На 50 оттенков темнее», который обернется для мужчин каторгой. И не боевик, от которого девушки только заскучают в День всех влюбленных. Идеальный баланс любви, жизни, юмора и отношений - все это сборник «Love Is…», который поддержит романтическое настроение вашей парочки и запомнится навсегда, как и любовные комиксы из одноименной жвачки.

Бариева Лилия

В российском прокате с 9 февраля 2017 года

Расписание и покупка билетов на «Короткие истории о любви «Love is…»»