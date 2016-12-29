«3 счастливых поросенка»: Рецензия Киноафиши

Поросята тоже хотят быть счастливыми!

Инфаркт, измены, травмы, выбор кафеля – и все это в сиквеле полюбившейся взрослой аудитории канадской комедии «Les 3 p'tits cochons». В российском прокате фильм выходит под названием «Три счастливых поросенка». Режиссерские вожжи в этот раз взял Жан-Франсуа Пуле («Снежная битва»), работавший вместе с командой сценаристов первого фильма Клодом Лалондом и Пьером Ламотом.

Главные герои наконец-то похоронили несчастную маму и вроде бы вернулись к спокойной, благополучной жизни. Но теперь они столкнулись лицом к лицу с кризисом, который неумолимо преследует «мужчин за 30»: эректильная дисфункция, клокочущие тайные желания, новое время, новые понятия и старые комплексы, раздавленные гнетом уступок «взрослой жизни». Поросята очень хотят быть счастливыми, но слишком погрязли в обязательствах и запутались в собственных «не могу», «хочу» «нельзя», «надо», чтобы перестать судить людей по себе. А тут еще и семейная целостность оказывается под угрозой, успеть бы найти выход из ситуации, пока ее не придумала дражайшая вторая половинка.

Кадр из фильма «3 счастливых поросенка»

Хоть сценаристы и постарались уделить равное количество времени всем трем поросятам, на первый план все равно выступает история 38-летнего Кристиана (Гийом Леме-Тивьерж), у которого опять не получается построить любовь, но который еще не готов сдаться и отступить. Он выглядит куда живее и ярче, чем тот же запутавшийся в своей ориентации Реми (Пол Дусе), бисексуальность которого - одна из тех ниточек, за которую потянули сценаристы, чтобы развить сюжет второй части. К сожалению, Патрис Робитейлл, сменивший Клода Леголта в роли Матье, получился больше второстепенным персонажем, утонувшем в тени старшего и младшего брата. Что и говорить, «средний был и так, и сяк». С другой стороны, без него повествование было бы грубым и неполным. Именно Матье стал тем, что явственно показало разительное отличие между двумя фильмами.

Интересно, что это – тот случай, когда сценаристы решили не перегружать зрителя дополнительными подробностями: второстепенные персонажи в кои-то веки действительно второстепенные и не стремятся заслонить собой главное трио.

Кадр из фильма «3 счастливых поросенка»

В «Счастливых поросятах» осталась пугающая откровенность, от которой детям закрывают глаза и уши, а на картину ставят возрастной ценз «18+». Без порнографии, конечно, но с явной нацеленностью на только взрослых. Здесь тот же юмор, но уже спокойный, немного простоватый по сравнению с «похотливыми поросятами». Малое количество диалогов дополняется выразительной игрой актеров, большой смысловой нагрузкой на невербальную составляющую – жесты, мимику, контекст. Зачастую на экране показывается одно, а слышится совершенно другое.

В целом, смена художника и оператора заметно сказалась на общей атмосфере картины: если «Три похотливых поросенка» были вызывающе острыми и болезненными, то здесь все выполнено в стиле «Отчаянных домохозяек» или «Секса в большом городе», только в мужской интерпретации. Светлые краски, ровное и спокойное повествование – все это, при желании, способно усыпить взыскательного зрителя.

Однако, на таком фоне ярко и с поразительной искренностью поднимаются проблемы ЛГБТ, зрелости, потери остроты ощущений, когда «любимую женщину не хочется», внезапного появления «того самого», нужного человека, когда все вроде хорошо и уже есть семья, обязанности.

Кадр из фильма «3 счастливых поросенка»

Заметно, как после 30 у человека смещаются приоритеты совершенно в другую сторону, нежели в 20 лет, а новые эмоции черпаются уже из совсем других ресурсов. Процесс поиска может привести к неожиданным результатам, которые лично для Реми стали выбором «репутация или счастье?», а для Матье – одним из двух сильных моментов его истории за весь фильм. В людях рядом открываются совершенно неожиданные стороны, любовь и ревность стремятся преодолеть возрастные границы, но наталкиваются на боязнь общественного суда. Можно ли и нужно ли обуздать в таких условиях свои тайные желания? Внезапно приходит осознание, что со своей жизнью, в принципе, неплохо было бы и разобраться, пока все проблемы лежат на поверхности.

Персонажи получились достаточно законченными и самобытными, чтобы осветить основной лейтмотив повествования: в поиске любви нет точной формулы, как все должно быть. У каждого из трех поросят находится свой ответ на вопрос «как стать счастливым?», или, скорее, «как не превратиться в поросенка после 30 лет – а, если превратиться, то быть хотя бы счастливого?»

Кадр из фильма «3 счастливых поросенка»

«Три счастливых поросенка», хоть и могут показаться куда хуже «похотливых поросят», но это достойное продолжение, развитие истории про трех братьев, а не попытка заработать на славе предыдущего фильма. Получилась вполне искренняя, не перегруженная и от этого приятная сердцу история, после которой понимаешь: после 30 жизнь действительно только начинается. А это, в свою очередь, неплохая заявка и на третью часть «поросят». Ведь все еще неясно: счастье есть, но как его сохранить-то?

Кадр из фильма «3 счастливых поросенка»

Потапова Галина

В прокате с 29 декабря 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «3 счастливых поросенка»