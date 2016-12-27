«Автобан»: Рецензия Киноафиши

На шаг впереди

Если в начале февраля у вас разгорается спор по поводу необходимости просмотра «На 50 оттенков темнее» 14 февраля, то мы знаем, как спасти этот романтический день. Сходите на «Автобан» - этот фильм представляет собой идеальный баланс между мелодрамой и боевиком.

Кадр к фильму «Автобан»

Кейси (Николас Холт) начал свою криминальную деятельность с угона машин в Америке, затем уходит в наркобизнес в Германии. На очередном рейве он встречает ту самую по всем канонам романтических фильмов. Парень видит девушку сквозь толпу, их взгляды встречаются и время останавливается. Джульетт (Фелисити Джонс) соглашается на свидание, только если Кейси оставит все свои нечестные заработки в прошлом. Он, в свою очередь, недолго думая соглашается. Так начинаются первые полчаса истории, которые заставят нас поверить в их любовь. И дело не только в эпизодах из жизни влюбленных, пропитанные нежностью, но и в особой химией между Холтом и Джонс. Николаса вообще хочется называть «хорошим мальчиком», уж больно он честен в любой роли. Ну а все возрастающая популярность Джонс говорит сама за себя. Кстати, изначально на их роли рассматривали Зака Эфрона и Эмбер Херд. Как же хорошо, что их не утвердили. С ними бы была слишком высокая концентрация смазливости в ущерб львиной доли очарования, которую могут привнести только Ник и Фелисити.

Кадр к фильму «Автобан»

Жила бы эта красивая парочка долго и счастливо, но выясняется, что Джульетт необходима пересадка почки, и ей нельзя встать в очередь на орган, поскольку она американка. Не будем придираться к синопсису и гадать почему они не вернулись в Америку, а решили остаться в Германии без полноценных прав граждан этой страны. Главнее то, что 200 тысяч евро спасут возлюбленную нашего героя. Тут-то и заканчивается «женская часть» фильма и начинается боевик. Кейси обращается к своему боссу и получает предложение - обокрасть главного наркобарона Германии. Вся схема перевозки кокаина и денег прекрасно известна, дело остается за малым. Вместе с напарником они продумывают план по угону грузовика, под завязку забитого наркотиками, но реализация не прошла гладко и персонаж Холта попадает в водоворот погонь и перестрелок. То и дело оказываясь избитым, с пистолетом у виска, убегая и попадая под раздачу к разным бандитам, герой снова и снова летит на всех скоростях вперед, ведь все о чем он думает, так это как спасти свою любимую. Больше, чем он, страдают только машины. Их угоняют одну за другой, переворачивают, взрывают, въезжают в фудтраки и т.д. в лучших традициях «Форсажа»

Кадр к фильму «Автобан»

«Любовь заставляет мир вращаться», - говорит Кейси, и вращает мир в поисках денег, сметая на своем пути авторитетных и опасных людей. Большую часть времени зрителя не покидает саспенс, погони кажутся бесконечными, а особая мрачноватая атмосферность и архитектура Германии не дают просто так поверить в возможность хэппи энда.

Небольшие, но важные роли злодеев играют такие мэтры Голливуда, как Энтони Хопкинс и Бен Кингсли. Сложно выявить какую-то глубину в этих персонажах, такое ощущение, что их пригласили только чтобы использовать звездный статус актеров в рекламе этой кинокартины. Однако, такая перестраховка была излишней. Как бы много погонь не было, они не надоедают в отличии от тех же «Форсажей». Создатели фильма ловко разбавляют боевик романтическими эпизодами, оправдывая все перестрелки романтической целью героя и, даже, умудряются удивить сюжетным поворотом. При просмотре вас ждет несколько сюрпризов, которые действительно невозможно предугадать

Кадр к фильму «Автобан»

Подводя итог, хочется искренне рекомендовать этот фильм к просмотру. В День Святого Валентина или в любой другой день, парочкам или одиночкам. Это то универсальное кино, которое дарит человеку прекрасно проведенное время и катарсис к финалу.

Кадр к фильму «Автобан»

Бариева Лилия

В российском прокате со 2 февраля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Автобан»