«О, Интернет! Грезы цифрового мира»: Рецензия Киноафиши

Повесть виртуальных лет

В прокат выходит лента «О, интернет! Грёзы цифрового мира» от величайшего современного классика Вернера Херцога, известного как своими игровыми, так и документальными картинами. Со своей новой работой режиссёр приехал на фестиваль «Санденс», после чего она отправилась покорять другие фестивали и сердца почитателей кинематографа, для которых актуальное содержание является важнее изображения (хотя у Херцога, конечно, и с этим всё в порядке). В этом году, как, впрочем, и в любом другом, документальное кино выходит в огромном количестве, но только лишь считанные картины доходят до широкого зрителя. И новому творению немецкого постановщика посчастливилось оказаться среди них.

Кадр из фильма «О, интернет! Грёзы цифрового мира»

Несложно догадаться из названия, о чём пойдёт речь в фильме. Режиссёр продолжает исследование окружающей его реальности, в этот раз впервые окунаясь в виртуальное пространство. И это приобретает особый окрас, учитывая тот факт, что у Херцога нет даже мобильного телефона, благодаря чему фильму сопутствует неподдельная увлечённость неосведомлённого человека. При помощи своей камеры и с большим запасом вопросов, на которые постановщик получает честные ответы из уст представителей самых разных категорий людей, он говорит со зрителем на животрепещущую тему – сущность интернета. К её рассмотрению и изучению он подошёл всесторонне, проливая свет на прошлое, настоящее и возможное будущее этого явления.

В картине, конечно, присутствует фирменный закадровый голос самого Херцога, который скрашивает рассказ о чём угодно. Как и в других его работах, здесь чувствуется всеобъемлющее любопытство в исследовании феноменов этого мира и неподдельный интерес, которые делают фильм таким живым, актуальным и искренним. Во нём есть чёткая структура, продуманность, доскональность и скрупулезность, но при этом работа не лишена романтичности, созерцательности и элегичности.

Кадр из фильма «О, интернет! Грёзы цифрового мира»

Режиссёр не навязывает зрителю свою позицию, оставаясь в фильме максимально беспристрастным. Он даёт зрителю право вынести собственное суждение, раскрыв изучаемое явление со всех сторон. При этом он говорит не только о техническом прогрессе и исследует тему в историческом ключе, он пытается понять, какую роль интернет играет в жизни человека и всего мира, как он устроен и что это вообще такое. В картине содержится мысль о том, что большинство людей просто используют то, что им дано, и не понимают, как это работает. И уж тем более, мало кто всерьёз задумывается, какое воздействие интернет оказывает на нашу жизнь и как сильно он её изменил. И поэтому в рассказе о слиянии виртуального и настоящего миров Херцог в первую очередь говорит о месте человека в этой всемирной паутине.

Кадр из фильма «О, интернет! Грёзы цифрового мира»

Как того следовало ожидать, много внимания уделено негативной стороне интернета и последствиях неправильного с ним обращения. Причём, порой автор показывает это с большой иронией: взять хотя бы монахов, которые после медитации утыкаются в свои смартфоны. Но даже несмотря на это, он не пытается склонить кого-то к своему внесетевому образу жизни, а, скорее, подводит к пониманию того, что всего должно быть в меру и важно понимать, с какой целью ты используешь что-то в своей жизни. Мораль картины в том, чтобы жить осознанно, пропуская всё прежде всего через разум, а не идти по бездумной дороге, которая ведёт в мир грёз, из которого не выберешься без боя и потерь. И поэтому в какой-то степени фильм является поучительным, но это не его самоцель. Его цель – это познание и осмысление окружающей реальности, без чего, в принципе, невозможна человеческая жизнь.

«О, интернет! Грёзы цифрового мира», пожалуй, является именно той картиной, которую стоит смотреть именно на большом экране. Да и вообще – стоит смотреть. И не только поклонникам творчества режиссёра, но и любому современному человеку.

Кадр из фильма «О, интернет! Грёзы цифрового мира»

Трошина Олеся

В российском прокате с 27 октября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «О, интернет! Грёзы цифрового мира»