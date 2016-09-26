«Сын»: Рецензия Киноафиши

О здоровье и болезни

Черно-белую историю Арсения Гончукова, завоевавшую несколько лет назад главный приз на фестивале в Выборге теперь узнали многие: автор окончательно примкнул к так называемой новой волне отечественного кино. Для большего понимания стоит добавить только одно: автор - ученик Хомерики, а это неслабый знак качества.

Стопроцентно независимый режиссер, Гончуков, как бы ни упрекали его в мрачности и излишнем схематизме, абсолютно достоин уважения уже за то, что делает свое кино так, как считает нужным и не пытается угодить всем (малобюджетный “Сын” снят на собственные средства). Обычно случается наоборот, но - парадокс - тяжелая авторская картина нашла своего зрителя.

Кадр из фильма “Сын”

Больная шизофренией мать Андрея умирает буквально накануне отъезда в Германию на лечение, деньги на которое герой зарабатывал сам. Молодой человек отправляется навестить отца, который давно ушел из семьи, чтобы поговорить с ним. В эти два предложения и укладывается весь сюжет. Однако развивается он с тревожной медлительностью: долгие неподвижные планы, незначительные реплики, ненужные вроде бы вставные эпизоды с посторонними людьми. С одной стороны все они - сама реальность, в которой существует герой, а с другой - нечто среднее между дурным сном и тем самым шизофреническим мировосприятием.

Кадр из фильма “Сын”

Это помогает концентрировать внимание вокруг Андрея. Нам не рассказывают об отношениях героя с невестой и теми, кто когда-то был его семьей, не показывают, каким именно он занимается бизнесом (о том, что это, вероятно, продажа наркотиков, можно лишь догадываться). Линии нарочно полустерты: и главное здесь - он сам с его мыслями и переживаниями. Эту подзабытую формулу решительно воскрешает Гончуков с исполнителем главной роли Алексеем Черных. Но все было бы слишком благостно, будь Андрей эдаким персонажем с душой нараспашку. Следуя своему концепту, создатели делают его почти непроницаемым: отсюда долгие взгляды в пустоту, странные перемещения по городу и немотивированные фразы. То есть все, из чего состоит человек - любовь, обида, гордость, нежелание прощать - бьется и пульсирует,- но пульсирует внутри.

Кадр из фильма “Сын”

Запертые переживания дают толчок, пожалуй,самой важной сцене - разговора сына с отцом (Вадим Андреев). Андрей сообщает ему, что у матери “все хорошо” и она “выздоровела”, сочиняет другие небылицы, - и отец ему верит. Эта безусловная жуткая провокация, помимо очевидного смысла, несет в себе еще одно - то самое главное и горькое, что невозможно выразить (вечная формула искусства).

Важна трагическая развязка - на самом деле, она не просто обрывает историю, а окончательно оформляет авторскую мысль: болен не герой, задушивший отца, а мир, где возможны такие вещи, как предательство, которое тот не желает ни принимать, ни прощать. Такая точка завершает четко выстроенную конструкцию из представлений о том, что можно считать здоровым, а что нельзя (не зря в начальных эпизодах камера методично фиксирует, как Андрей делает зарядку). И совершенно очевидно, что представления эти - не только персонажа, но, и в первую очередь, собственные Гончукова.

Кадр из фильма “Сын”

Александра Подольникова