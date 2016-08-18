«Дуэль»: Рецензия Киноафиши

Во имя Отца, и Сына, и Святой дуэли

Фильм «Дуэль» австралийца Кирана Дарси-Смита стал второй полнометражной работой в его карьере, то же самое касается и Мэтта Кука, сценарный дебют которого состоялся в России с картиной «Три девятки». Вы можете не знать этих двух кинематографистов, зато исполнителей главных ролей вы признаете с большого расстояния и даже без бинокля. Это Вуди Харрельсон, который украшает любой фильм, и Лиам Хемсворт, который снимается почти в каждом проекте 2016 года. Уже не впервые в лентах малоизвестных постановщиков принимают участие именитые актёры, и если она стоящая, то от этого лишь преображается. Но всё-таки голливудские звёзды никак не могут повлиять на качество сценария, что постигло и «Дуэль».

Кадр из фильма «Дуэль»

Действие фильма разворачивается на границе с Мексикой, где произошла череда убийств, вероятнее всего, совершённых белыми людьми, так как жертвами стали латиноамериканцы. Техасского рейнджера Дэвида посылают в небольшой городок Хелена, где 22 года назад местный тиран и проповедник Авраам убил его отца на традиционной дуэли. Вместе с ним отправляется его жена-мексиканка Марисоль, что грозит вылиться в большую беду. Главная цель Дэвида – понять, как Авраам связан со всеми этими убийствами, а вовсе не отомстить за смерть отца, как вы могли подумать.

Кадр из фильма «Дуэль»

В итоге в сюжете образуется чрезмерное количество конфликтов, связей и мотивов, что отдаляет от понимания главной его сути. Религиозная одержимость, расизм, любовь, месть, предательство, поиски своего места в жизни – всего этого тут понемножку. Что же стоит на первом месте? Можно предположить, что речь идёт о слепой расовой ненависти, но куда гораздо больше внимания, например, уделяется рефлексирующему Лиаму Хэмсворту, а жестокость, свойственная подобным темам, появляется лишь под конец и в малой дозе. Является ли месть основной идеей? Тоже вряд ли, потому что в самом начале герой даёт понять, что не очень-то и сожалеет о смерти отца, и в таком случае следовало сделать акцент на том, как Дэвид планирует совершить убийство из возмездия, но он этого не делает вовсе. Зато немало внимания уделено его конфликту с женой, который в итоге выливается в непонятное безумие и даже не имеет никакого завершения, оставляя после себя сплошную недосказанность.

Кадр из фильма «Дуэль»

Да, кстати, «Дуэль» – это вестерн, поэтому вполне можно предположить, что здесь достаточно иметь лишь убедительного злодея и героя, который ему противостоит. Но только противостояние вышло очень слабым, да и мотивация антагониста в исполнении Харрельсона так и осталась где-то на задворках воображения сценариста, который, кажется, забыл вписать её в сюжет. А Лиам Хэмсворт играет натуру очень поэтичную и благородную, в свободное время пишет стихи, защищает слабых ценой собственной жизни, но при этом может положить добрый десяток простых пешек, не испытывая по этому поводу ни малейшей муки совести. Также в картине поднимается тема отцов и детей, и опять же, очень поверхностно. Своего апогея она достигает ближе к финалу, который можно предсказать практически сразу.

Кадр из фильма «Дуэль»

Само повествование очень не гармоничное: первая половина фильма похожа на затянувшуюся медитацию, а вторая окрашивается бурным насилием и жестокостью. Фильм из вялого состояния пытается перейти в динамичное и ошарашить зрителя при помощи того, без чего вестерн не будет вестерном, а именно – горы трупов. На самом же деле, язык не повернётся назвать фильм вестерном и, уж тем более, достойным просмотра. Никто не отменял отличную актёрскую игру, но художественной ценности картине это не прибавляет.

Кадр из фильма «Дуэль»

Трошина Олеся

В российском прокате фильм «Дуэль» с 27 октября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Дуэль»