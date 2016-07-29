«Мишки Буни: Тайна цирка»: Рецензия Киноафиши

Лети под купол вместе со мной!

Каждый медвежонок с младых когтей знает: быть Медведем – тяжелый труд. За все, что творится в лесу, отвечает именно он. Так написано в медвежьем Кодексе. Кстати, этот Кодекс медвежата зубрят наизусть. Вот вам отрывочек. «Медведь обязан: а) Денно и нощно защищать родной лес; б) Денно и нощно защищать лесных обитателей». Собственно, на этом список должностных обязанностей и заканчивается, однако если Косолапый про них забывает, в округе начинается хаос.

Кадр из фильма «Мишки Буни: Тайна цирка»

И вот именно об этом Бриар и забыл. Точнее, он попросту сменил место работы. И теперь у него на повестке дня не родная чащоба, а …цирк. Не разборки с местным дровосеком Виком, а полеты под куполом. Шоу. Овации. Слава. Да Бриара теперь в Сосновые Горы и медом не заманишь! Вот только одно его настораживает: уж больно широко улыбается коротышка Вольфган – хозяин цирка, уж больно мрачен горилла Хьюго – сторожил местной арены… И какие-то странные дела творятся рядом с шапито по ночам…

Кадр из фильма «Мишки Буни: Тайна цирка»

Странное дело: франшиза «Медведи-соседи» на своей исторической родине в Китае считается чуть ли не культовой. Там популярность двух мохнатых братьев (наивных и ловких одновременно) попросту зашкаливает. Зашкаливает настолько, что «Мишки Буни: Тайны цирка» собрали в китайском прокате гораздо больше, чем седьмой эпизод «Звездных войн». Это тем более удивительно, что почти никаких национальных признаков у мультика нет: в фильме всего одна китайская мелодия, а азиатским разрезом глаз могут похвастаться лишь несколько детских мордашек, да и те из массовки.

Кадр из фильма «Мишки Буни: Тайна цирка»

У нас же столь глобальная популярность «Мишкам Буни» явно не грозит: предыдущие фильмы франшизы прошли по нашим экранам весьма скромно, да и сейчас ажиотажа что-то не наблюдается. Причина тут вот в чем. Да, «Мишки» - забойные, добрые и обаятельные, но нечто подобное посещает наш прокат с регулярностью раз в неделю. А вот фильмы уровня «Зверополис» (или хотя бы «Angry birds») встречаются гораздо реже. Но именно их-то мы и запоминаем, с ними-то всех и сравниваем. А «Зверополису» «Тайна цирка» проигрывает по всем статьям.

Кадр из фильма «Мишки Буни: Тайна цирка»

Во-первых, слабая прорисовка. Правда, она не совсем уж безнадежно убога, поэтому к ней быстро привыкаешь и перестаешь замечать. Во-вторых, много банальностей или стандартных ходов – такое ощущение, что это мы все уже где-то видели. Кстати, не нова и сама тема цирка: пару месяц назад в прокате был мексиканский мультфильм «Пернатая банда». Так вот, в нем персонажи тоже пытались вернуть своей труппе былую славу. В-третьих, героям «Тайны цирка» почему-то не сочувствуешь, в них не влюбляешься. А для детского мультика – это катастрофа.

Кадр из фильма «Мишки Буни: Тайна цирка»

Однако «хоронить» «Мишек Буни» окончательно тоже было бы не совсем справедливо. Авторы сделали фильм задорным и динамичным: с песнями-танцами, с погонями, с цирковыми номерами, с полетами под куполом цирка…. С хорошим движением камеры, в конце концов. Плюс я уже говорила, что «Буни» получился очень добрым – на агрессию нет и намека: например, «Ледниковый период» с его издевательством над крысобелкой гораздо более жесток. Здесь же даже падения совершенно безобидные. Ко всему прочему, мультфильм вполне соответствует заявленному рейтингу (что тоже немаловажно): детенышу пяти-шести лет не придется кричать от страха, и он сможет понять абсолютно все. А это сегодня не так уж и часто встретишь.

Кадр из фильма «Мишки Буни: Тайна цирка»

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 28 июля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Мишки Буни: Тайна цирка»