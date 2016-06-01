«Сезон Охоты: Байки из леса»: Рецензия Киноафиши

А победила дружба

В прокате – четвертая часть анимационной истории «Сезон охоты», и на сей раз лесные обитатели будут бороться с очень грозным противником – своими собственными страхами.

Кадр из фильма «Сезон охоты: байки из леса»

С тех пор, как охоту в лесу официально запретили, прошло уже какое-то время, и знакомые нам медведь Буг, олень Эллиот и такса по имени мистер Сосиска мирно живут в окружении природы и других зверей. Однако спокойное существование компании нарушается, когда герои узнают, что в окрестностях появился Верфульф – волк-оборотень. Разумеется, ужасно страшный и до крайности свирепый. Правда, никто не встречался с ним лицом к лицу (хотя правильнее будет сказать: морда к морде). Больше всех новостью испуган Буг. Несмотря на внушительную комплекцию, гризли начал бояться настолько, что готов чуть ли не навечно скрыться в убежище. Чтобы избавить друга от фобии, Эллиот задумывает разыскать воображаемого волка – и втягивает в это приключение всех остальных.

Кадр из фильма «Сезон охоты: байки из леса»

Персонажи остались верны своим характерам. Буг по-прежнему – нерешительный добряк с умными глазами и трогательной болтающейся за спиной игрушкой-рюкзачком. Эллиот все так же не в меру хвастлив, однако смел и всегда готов претворить в жизнь свой очередной «гениальный план». Мистер Сосиска тоже, в свою очередь, продолжает быть собой – говорить с немецким акцентом и скучать по хозяевам. Дружба этих троих станет еще крепче, а приключения – еще смешнее и опаснее. По крайней мере, так обещают создатели. Верно ли это на самом деле?

Кадр из фильма «Сезон охоты: байки из леса»

Пожалуй, фильм и правда можно назвать смешным – если смотреть его в очень расслабленном режиме, когда даже непритязательные шутки доставляют вам удовольствие (вроде коллективного пения зверюшками строчек «Зад Буга! Зад Буга»). И все же, несмотря на некоторую глупость, юмор трудно обвинить в какой бы то ни было пошлости – с этим все в порядке. Кроме того, здесь можно отыскать и некую пародийность – заодно нам предлагают посмотреть, как прочно вцепились в нашу жизнь современные технологии: герои не выпускают из рук гаджеты, делают сэлфи и выкладывают их в Сеть (речь пока еще не о животных, а о людях). Если это была попытка заставить подумать, до чего человек зависимый смешон, то… она достойна уважения, пусть и в столь легком жанре.

Кадр из фильма «Сезон охоты: байки из леса»

С созданием для персонажей непроходимых трудностей команда тоже постаралась от души: их подвергали опасности купаться в лаве, сажали в падающий без пилота самолет, подставляли под ружье безумного егеря. Поэтому мультяшный градус опасности выдержан достойно.

Разумеется, все перипетии будут не зря. Герои, а вместе с ними юные и не очень зрители должны понять, что дружба побеждает всех волков этого мира – и превращает их в милейших существ, с которыми очень здорово танцевать зажигательные танцы. И даже если в реальности это космически далеко от истины, очень приятно на минутку поверить.

Александра Подольникова

В русском прокате со 2 июня. Расписание и покупка билетов на фильм «Сезон охоты: байки из леса»