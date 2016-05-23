«Убойная стрижка»: Рецензия Киноафиши

Чик-чик и готово

Барни Томсон — настоящий неудачник, и вся его жизнь — сплошная посредственность. Работа парикмахером в Глазго, жизнь с эксцентричной и властной мамашей, уверенность в сером завтрашнем дне, ничего нового. Но всё в корне меняется, когда незадачливый брадобрей совершенно случайно пронзает ножницами своего босса. Отчаявшемуся Барни приходится обратиться за помощью к мамочке, которая оказывается не так проста, и невозмутимо помогает ему избавиться от тела. А потом ещё один несчастный случай, и опять летальный исход! И выдержит ли простой парикмахер всё это давление, когда за ним начинает следить полиция, его подозревают немногочисленные приятели, а по городу орудует настоящий серийный маньяк?

Кадр из фильма «Убойная стрижка»

Сама сюжетная схема «Убойной стрижки» не сказать, что слишком оригинальна — невинный простолюдин ввязывается в тёмную и кровавую историю, но всё на экране происходящее невероятно интригует за счёт безупречной стилизации. Хоть нам и явно дают понять, что действие происходит в наше время, фильм насмешливо отказывается от всего, нынешней эпохе свойственного ради создания умеренной пятидесятнической эстетики. Осознанно постмодернистски потерянный во времени Глазго создаёт ламповую атмосферу а-ля «Твин Пикс» - в городе всё прекрасно, но в нём обязательно должно случиться что-то скверное.

Кадр из фильма «Убойная стрижка»

И скверное происходит, на чём и строится чёрная, как смола, комедия «Убойной стрижки». Фильм мог бы быть откровенно брутальным и неприятным, но Роберт Карлайл (исполнитель главной роли, сценарист и дебютирующий режиссёр), как ветеран кино, проведший очень долгое время на съёмочных площадках, прекрасно отдаёт себе отчёт в границе между чёрным юмором и юмором отталкивающим, и эту грань соблюдает. Делает это Карлайл за счёт здоровой дозы абсурдизма, пресыщающего «Убойную стрижку» и делающего её картиной, существующей как бы в параллельной вселенной, что делает все жестокие и отталкивающие сцены в картине немного... ненастоящими, игрушечными, в силу чего над ними становится не совестно и посмеяться.

Кадр из фильма «Убойная стрижка»

Тем более, что испытываешь определённую снисходительную симпатию к персонажам. Роберт Карлайл совершенно блестяще играет пассивно-агрессивного главного героя, а его дуэт с Эммой Томпсон (прожжённая жизнью мамочка Барни) может иногда быть невероятно комичным. Юмор в «Убойной стрижке», в силу гротескности происходящего на экране, может многим не прийтись по душе, но чтобы его выловить, нужно смотреть даже не столько на сами события, а на блистательные реакции героев, над которыми Карлайл, и как актёр, и как режиссёр, как правило успешно переносит на экран.

Кадр из фильма «Убойная стрижка»

И в итоге, даже если «Убойная стрижка» не всегда работает, как комедия, за злоключениями Барни Томсона достаточно увлекательно наблюдать. Режиссёрский дебют Карлайла небезупречен и местами предсказуем, но сделан хорошо и со вкусом — это немного специфическое удовольствие, но любители изящно-перверсивных криминальных комедий в духе фильмов Мартина МакДонаха будут пищать от восторга.

Митя Тюлин

В русском прокате с 26 мая

Расписание и покупка билетов на фильм «Убойная стрижка»