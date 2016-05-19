«Машина времени Сэма Клемке»: Рецензия Киноафиши

Миф о Сэме Клемке

Каждый год тысячи, если не миллионы, блоггеров монтируют свою жизнь и делятся ей со всем миром. Но мало кто знает, что первым из них, даже не отдавая себе в этом отчёт, стал некто по имени Сэм Клемке. По сравнению с его опусом, 12-летнее «Отрочество» Ричарда Линклейтера уже не производит такого впечатления, ведь Сэм снимал себя на протяжении целых 35 лет и продолжает делать это до сих пор. Нарезкой своей многолетней истории он поделился не так давно, в 2011 году, и его видео «35 лет обратно сквозь время с Сэмом Клемке» просто взорвало YouTube. А следствием этого стало знакомство с австралийским режиссёром Мэттью Бейтом, который уже успел сделать себе имя в фестивальных кругах. Он смонтировал из жизни мужчины полуторачасовой фильм «Машина времени Сэма Клемке», который уже был показан в России в рамках некоторых фестивалей, а спустя полгода добрался и до крайне ограниченного проката. О чём нельзя говорить без сожаления, ведь такое кино должен увидеть каждый.

Кадр из фильма «Машина времени Сэма Клемке»

Сэм Клемке – среднестатистический гражданин планеты Земля. Он окончил школу, полный надежд на будущее, и пообещал себе 19-летнему, что будет снимать итоги каждого последующего года на камеру (и не только итоги, на плёнке даже для обнажёнки нашлось местечко). Как он сам признаётся, его всегда захватывала идея фиксации времени, поэтому он и решил провести подобный эксперимент, который впоследствии стал связующим центром всей его жизни. Каждый год он ставил перед собой цели, встречал людей, терял их и менялся в весе (по большей части увеличивался). Зрителям откроется весь спектр настроений, чувств и эмоций, которые может испытывать человек. И вы будете переживать за главного героя и надеяться, что в итоге он достигнет своего хэппи энда, несмотря на то, что кино документальное.

Кадр из фильма «Машина времени Сэма Клемке»

«Машина времени Сэма Клемке» – это больше, чем просто фильм. Это – жизнь, как она есть, без всяких прикрас. В него заключена сама идея жизни: такой необъяснимой, бессмысленной и состоящей из ведущих в неизвестность, осознанных и стихийных поступков. Клемке своими записями и обращениями подтверждает суть действия просто ради действия и суть жизни ради самой жизни. И ему, не без неоценимой помощи Бейта, удалось поделиться с миром своей коллекцией. Да, Сэм Клемке – самый настоящий коллекционер. Он стал владельцем целой галереи, где собрано просто эпохальное количество моментов и мгновений.

Кадр из фильма «Машина времени Сэма Клемке»

У фильма очень интересная структура. В нём присутствует не одна, а целых три истории. Первая рассказывает о жизни главного героя. Из неё же вытекает вторая, в которой Сэм делает отчёт о важных событиях, коснувшихся Америки и всего мира. Но есть ещё и третий элемент, творческий ход режиссёра, который представляет собой сопровождаемую закадровым голосом хронику запуска в космос аппарата «Вояджер», куда поместили золотую пластинку с историей человечества. Эти три истории делят жизнь на некие уровни, но при этом в центре каждой из них остаётся человек. Благодаря этому, авторы добились эффекта причастности и сумели передать зрителям ощущение значимости отдельной жизни, показанной с точки зрения самых разных масштабов.

Кадр из фильма «Машина времени Сэма Клемке»

В настоящее время, когда слово «прокрастинация» стало употребляться повсеместно любыми слоями населения, но при этом с книжных полок и всевозможных экранов то и дело доносятся речи о саморазвитии, фильм «Машина времени Сэма Клемке» оказался как нельзя кстати. Со всех сторон людям навязывают удивительные истории успеха, а само это слово для многих стало отправной точкой любого действия. Но главный герой этого фильма отличается от тех, о ком вы привыкли слышать или читать. Сэм – пример того, как важно проживать собственную жизнь, со всеми уготованными падениями и возвышениями, а также незнанием того, что ждёт тебя через неделю, месяц или год. Разве вы не ставите перед собой ежегодно (или даже чаще) цели о том, как стать лучше, как сбросить вес или найти работу? Кто-то идёт к ним в бодром темпе, а для кого-то они могут растянуться на 35 лет, как для Сэма Клемке. Главное – хранить и ценить всё то, что встречалось на пути. Наш персонаж хоть и далеко не является образцом для подражания, но он всё равно вдохновляет посвятить жизнь тому, что для тебя действительно дорого и значимо. Будь то видеосъёмка, рисование, музыка или же просто семья.

Кадр из фильма «Машина времени Сэма Клемке»

В российском прокате с 19 мая 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Машина времени Сэма Клемке»

Трошина Олеся