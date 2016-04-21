«Выбор»: Рецензия Киноафиши

Дорогой дневник Николаса Спаркса, который спешил сделать выбор

Прежде чем говорить о сюжете фильма «Выбор», стоит сделать акцент на том, что снят он по мотивам одноимённого романа Николаса Спаркса. Преданная армия его поклонниц, начиная ещё с 90-х, с нетерпением ожидает не только его новых романов, которые автор штампует чуть ли не каждый год, но и очередной экранизации любимых произведений. Если названия фильмов «Спеши любить», «Дневник памяти», «Дорогой Джон» и «Дальняя дорога» вызывают у вас такие эмоции, будто вы только что увидели настоящего единорога, то вам срочно необходимо сделать ещё одну прививку из сладкого зелья, которым пропитаны все истории, вышедшие из-под пера Спаркса. Не секрет, что подобные фильмы нравятся либо особам излишне романтичным, либо девочкам-подросткам. Поэтому нельзя судить их строго, ведь в искусстве существует отдельная ниша для произведений, знакомство с которыми затрагивает душу только в определённом возрасте.

Кадр из фильма «Выбор»

Режиссёром ленты стал Росс Кац, чей послужной список сводится к одному полнометражному фильму «Взрослые новички», выпущенному в 2014 году. А до этого он сотрудничал с несравненной Софией Копполой сразу в двух её проектах («Мария-Антуанетта» и «Трудности перевода»), в которых выступил в качестве продюсера. Его новая лента поведает историю двух молодых людей, Трэвиса и Габби, которые живут по соседству. Он предпочитает свободу и больше всех на свете любит своего пса, а она усердно учится, чтобы стать врачом и встречается с сыном своего начальника. Но стоило их взглядам встретиться, как границы прежнего мира полностью размылись, выводя на первый план очертания силуэтов друг друга. Книги, бойфренды, любовницы, верность: всё это сразу забывается. Теперь каждый из них встал перед выбором, что же делать дальше? Либо притворяться, что это было лишь мимолётное увлечение, либо нарушить свой традиционный жизненный уклад.

Кадр из фильма «Выбор»

Стоит ли говорить о том, что сюжет не предвещает ничего, кроме тривиальности и скучнейшего набора избитых клише? Или же о том, что в фильме нет даже крупицы того, за что хотелось бы его похвалить? Скорее всего, вы и так это знаете, ведь даже одного взгляда на характерный для подобного кино постер, крупно изображающий двух героев в нежных тонах, достаточно, чтобы это стало очевидным. Всё действие медленно, но целеустремлённо движется в большое никуда и ничто, от которых веет приторным ароматом приукрашенной любовной истории, не отличающейся особой правдивостью. Парень, у которого никогда не было серьёзных отношений, влюбляется в девушку, которая как раз в таковых состоит и, даже узнав об этом, он всё равно продолжает посылать ей флюиды. Она поначалу демонстрирует образец этакой домашней и правильной девочки, которую раздражает громко играющая музыка по соседству (хотя на самом деле наблюдает за всем этим весельем с неприкрытой завистью). Но по итогу оказывается, что настоящая оторва в этом дуэте именно Габби. Стоит её парню уехать в командировку, как она уже плавает на яхте с привлекательным соседом, ест его барбекю, зовёт к себе домой на ужин и начинает активно изменять. Причём она не то чтобы не испытывает мук совести, она и вовсе будто забыла, что у неё есть молодой человек. В результате ничего, кроме неприязни, к персонажам испытывать не получается.

Кадр из фильма «Выбор»

Из всех задействованных в фильме актёров примечательны разве что ветеран кино Том Уилкинсон («Вечное сияние чистого разума», «Бэтмен: Начало»), да изрядно пополневший Том Уэллинг, так долго игравший экранного Кларка Кента в «Тайнах Смолвилля». Кстати, сейчас телосложением на Супермена он походит даже больше, чем в свои ранние годы. Бенджамин Уокер, недавно так убедительно сыгравший в картине «В сердце моря», не показал ничего особо впечатляющего, что и не удивительно, когда приходится играть столь шаблонного персонажа. То же самое касается и Терезы Палмер, но только в её случае во время просмотра ещё и не можешь отделаться от мысли что перед тобой двойник Риз Уизерспун.

Кадр из фильма «Выбор»

Но самое сладенькое и, якобы, неожиданное поджидает зрителей после того, как фильм перевалит за середину. Такой приём стал уже визитной карточкой произведений Спаркса. Дабы избежать спойлеров, лучше намекнуть, что те, кто знаком хотя бы с одной экранизацией его книг, поймут, о чём речь. Но если там подобная смена ориентиров была ещё более-менее уместна, и авторы посылали знаки изначально, то здесь, когда ты уже настроился на то, что сейчас появятся титры, шоу всё равно будет продолжаться. И не важно, связан ли этот сюжетный поворот хоть сколько-нибудь с тем, о чём шла речь первую половину фильма. Возможно, и были некие предпосылки, но едва уловимые, которые с таким же успехом могли привести к абсолютно любому исходу. Поэтому из обычной шаблонной мелодрамы картина превратилась в затянутую шаблонную мелодраму, от чего ещё более убавила в цене. В общем, вердикт однозначен: смотреть только любителям творчества Спаркса. А во всех других случаях лучше воздержаться, иначе приторное послевкусие вам обеспечено.

Кадр из фильма «Выбор»

В российском прокате с 21 апреля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Выбор»

Трошина Олеся