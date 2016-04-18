«Параллельные прямые пересекаются в бесконечности»: Рецензия Киноафиши

Точка пересечения

В прокат выходит драма «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности» – дебют режиссера Лики Алексеевой в полнометражном кино. Четырехчастное название объясняется просто: это история двух людей, чьи жизни вдруг встретились в одной точке. Молодой фотограф Егор (Егор Корешков) находит свою главную тему – фиксировать на камеру человеческие страхи. Причем интересуют его страхи не наигранные, а настоящие. Так появляется серия снимков, где центральное место занимают реальные ощущения, испытанные их героями.

Кадр из фильма «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности»

Саша (Анна Цуканова) работает врачом, проводя свободное время в квартире недавно умершей матери, разбирая ее вещи и погружаясь в прошлое. Казалось бы, две эти судьбы не встретятся, но прямая линия делает неожиданный поворот. Кроме того, выясняется, что Егор и Саша были знакомы в детстве. Однако перед нами отнюдь не любовная история.

Кадр из фильма «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности»

Температура внутри героев тоже кажется неимоверно низкой: от обоих так и веет тем же холодом и почти суровым прочно въевшимся эгоизмом. Егор Корешков в роли фотографа – пример абсолютной ницшеанской «вещи в себе»: потрясающе непроницаем даже в самые важные для него минуты охоты за острыми чувствами. Он сконцентрирован на творчестве, он сделает все ради него – поэтому перед его объективом мечущиеся в истерике, испытывающие страх модели. И вот рядом отчетливо проступает вопрос, который мучает многие поколения художников: на что можно пойти ради искусства? Ответ для себя Егор уже дал – и его границы дозволенного простираются дальше, чем у многих других.

Кадр из фильма «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности»

Анна Цуканова вместе с героиней повторяет эту непроницаемость – на лице не появится и тени улыбки, намека на радость или чувство привязанности к близкому человеку – даже в интимные моменты. Поэтому психологически у двух главных персонажей много общего. Как уже говорилось, это вовсе не история любви – но температура все же подскакивает вверх: герои встречаются, и близится развязка, в которой эмоции должны наконец обнажиться. Важно, что авторы не ограничились таким финалом, а обратились еще и к измерению прошлого. Как Егор и Саша стали теми, кем стали? Что произошло в их детстве и повлияло на жизнь? Чтобы понять нас нынешних, нужно заглянуть назад – пожалуй, это касается не только сюжета, а выходит на уровень обобщения. Правда, с последним можно спорить, ведь постоянно смотреть в сторону ушедшего опасно, и пример героев – тому доказательство. Поэтому невозможно с математической точностью «привязать» идею к чему-то одному, что, в общем, замечательно. Это выделяет работу Лики Алексеевой, острую, холодную картину не просто о поиске острых ощущений – а о том, что за всем этим кроется.

Александра Подольникова

В русском прокате с 21 апреля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности»