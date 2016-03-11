«Вакантна жизнь шеф-повара»: Рецензия Киноафиши

То, что было не со мной – помню…

Петр Федоров (Андрей). Кадр из фильма «Вакантна жизнь шеф-повара»

Снятся Андрею Телегину странные сны. Будто он с женой своей, Леной, то ли шпионом «работает», то ли банки грабит – во сне не понять. Впрочем, странностей хватает и наяву. Как-то раз забрел он в одну контору: на входе была вывеска – «Фотоателье». Забрел случайно, просто из любопытства: заняться было нечем, а товарищ сказал, что там кое-что интересное предлагают. Предложение и в самом деле оказалось из ряда вон. Сомнительного вида администратор (Виктор Вержбицкий) убедил Телегина (Федоров) взять в аренду чужую жизнь. Ненадолго – денька на три. Ну, то есть примерить на себя шкуру незнакомого человека. Правда, выбор «шкур» оказался невелик: собственно, вакантной была только одна – принадлежащая шеф-повару дорогущего ресторана. Но так как к ней (к «шкуре») прилагалась шикарная квартира и не менее шикарная жена, то Андрей согласился: Лены-то все равно в тот момент в городе не было, отчего б не развлечься…

Кадр из фильма «Вакантна жизнь шеф-повара»

Однако экскурсия в чужую жизнь оказалась не из дешевых: за пользование чужой оболочкой пришлось заплатить своей. И пока Андрей развлекался с поварской подружкой и жарил в ресторане яичницу, кое-кто жил его собственной жизнью, жизнью Андрея Телегина. Более того: выяснилось, что аттракцион предполагает обмен телами. А потому вернуться в свое собственное «Я» оказалось проблематичным. Ко всему прочему, к новоявленному кулинару стали стучаться странные видения… Или это воспоминания? Но тогда чьи они? Да и вообще: Андрей ли он? Может быть, жизнь Андрея ему только приснилась?..

Петр Федоров (Андрей). Кадр из фильма «Вакантна жизнь шеф-повара»

Фильм «Вакантна жизнь шеф-повара» - дебют выпускника ВГИК Рустама Ильясова, в резюме которого 3 короткометражки, причем одна из них («Замок эльфов») стала лучшим коротким метром 35-го Московского МКФ. То есть питать кое-какие надежды повод у зрителей был. Кстати, нельзя сказать, что надежды эти совсем уж не оправдались, однако революции в мировом кинематографе после премьеры фильма не произошло. Во всяком случае, пока.

Виктор Вержбицкий (Администратор «Фотоателье»). Кадр из фильма «Вакантна жизнь шеф-повара»

На мой взгляд, проблема «Шеф-повара» в том, что достаточно сильная режиссерская индивидуальность Рустама Ильясова, как между Сциллой и Харибдой, оказалась между двумя проблемами: между необходимостью сделать кино кассовым, современным, модным и между желанием не обидеть любимых педагогов. Другими словами, комплекс «ученичества» еще не преодолен. Такое впечатление, что перед нами дипломная работа лучшего студента курса, который ради имиджа и кассового успеха решил побунтовать в рамках дозволенного. То есть и азбуку соблюсти, и себя проявить, и с новомодными тенденциями не разминуться. Но в том-то и штука, что «3 в одном» - это только для шампуней хорошо. А в кино, обычно, по-другому бывает. Здесь уж надо выбирать что-то одно. Тем не менее, повторюсь: режиссерская индивидуальность у Рустама Ильясова есть, она чувствуется, причем даже в такой аляповатой, сумбурной и очень неровной картине.

Кадр из фильма «Вакантна жизнь шеф-повара»

Это не значит, что фильм «Вакантна жизнь шеф-повара» получился слабым и за него должно быть кому-то стыдно. Отнюдь. Во-первых, фильму очень повезло с актерами – абсолютно со всеми, как со звездами, так и с молодежью. Во-вторых, интересна сама тема «преступления и наказания»: когда за мизерный, казалось бы, грех, человек расплачивается целой жизнью. В-третьих, игры с подсознанием: попытка режиссера высветить то, что происходит в черепной коробке главного персонажа, как минимум достойна внимания. Ну, и элемент фантастики, конечно – он не так часто встречается на наших родных кинопросторах. Правда, обилие бытовизмов, ничего не значащих мелочей здорово картине вредят – так снимают актерские этюды, боясь отступить хоть на йоту от системы Станиславского. Да и проблемы в фильме кому-то могут показаться надуманными... Но не будем уж слишком задирать свой критиканский нос и изо всех сил привередничать: в конце концов, поговорку про первый блин еще никто не отменял.

Петр Федоров (Андрей). Кадр из фильма «Вакантна жизнь шеф-повара»

В российском прокате с 10 марта 2016 года Расписание и покупка билетов на фильм «Вакантна жизнь шеф-повара"

Вера Алёнушкина