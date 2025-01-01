Выиграй приз в честь дня рождения медведя Паддингтона от Вольги

Меню
Дата окончания викторины: 23 октября 2017 11:01
13 октября отмечает свой день рождения самый очаровательный медведь в мире - Паддингтон. В честь праздника прокатчик Вольга устраивает конкурс!

Правильно ответь на вопросы викторины и получи доступ к просмотру первой части "Приключений Паддингтона" в онлайн-кинотеатре Okko, а также недельную подписку на просмотр лучших фильмов.

В викторине могут участвовать все жители РФ. Победители будут определены рандомным способом 23 октября.

Напомним, что вторая часть "Приключений Паддингтона" выйдет в прокат 18 января.

Победители:

Evgen-djexon@***

sweepee@***

redhead_jenny@***

kolesni4enko-lara@***

Ginn2009@***

sd-007@***

ksenechka555-95@***

kpkkredit.olga@***

borovoenov@***

panov1307@***

Викторина окончена
