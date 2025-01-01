Выиграй приз в честь дня рождения медведя Паддингтона от Вольги
13 октября отмечает свой день рождения самый очаровательный медведь в мире - Паддингтон. В честь праздника прокатчик Вольга устраивает конкурс!
Правильно ответь на вопросы викторины и получи доступ к просмотру первой части "Приключений Паддингтона" в онлайн-кинотеатре Okko, а также недельную подписку на просмотр лучших фильмов.
В викторине могут участвовать все жители РФ. Победители будут определены рандомным способом 23 октября.
Напомним, что вторая часть "Приключений Паддингтона" выйдет в прокат 18 января.
Победители:
Evgen-djexon@***
sweepee@***
redhead_jenny@***
kolesni4enko-lara@***
Ginn2009@***
sd-007@***
ksenechka555-95@***
kpkkredit.olga@***
borovoenov@***
panov1307@***
Викторина окончена