Киноафиша Викторины о кино Выиграй приз с символикой фильма «Темная башня» от WDSSPR

Дата окончания викторины: 7 августа 2017 14:49
С 3 августа на экраны выходит долгожданная экранизация романа Стивена Кинга - «Темная башня»

Экранизация самого масштабного и амбициозного произведения Стивена Кинга. Наш мир – не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн (Идрис Эльба), последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим (Мэттью МакКонахи), известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону – мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн – единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню.

Победители:

prjanick@*** Ростов-на-Дону

x666temari@*** Москва

Викторина окончена
