Выиграй приз с символикой фильма «2Pac: Легенда» от Экспоненты

27 июля в прокат выходит фильм-байопик о рэпере Тупаке Шакуре. В центре сюжета окажется легендарный Тупак Шакур, который умер в возрасте 25 лет. В фильме будут раскрыты ключевые моменты жизни рэппера, начиная с его детства в гетто и заканчивая бесконечными арестами. Но тяжёлая судьба не помешала музыканту стать всемирно известным и продать миллионы копий своих альбомов, а затем оставить навсегда своё имя в истории. Подробнее на https://www.kinoafisha.info/movies/8329859/

Ответьте правильно на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма. Участвовать могут все жители РФ!

Победители: polina.panarina72@*** Оренбург vikanalit@*** Спб kilja81@*** Саранск bulatpetrov@*** Казань