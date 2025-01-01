Меню
Выиграй приз с символикой фильма «2Pac: Легенда» от Экспоненты

Дата окончания викторины: 26 июля 2017 12:00
27 июля в прокат выходит фильм-байопик о рэпере Тупаке Шакуре. В центре сюжета окажется легендарный Тупак Шакур, который умер в возрасте 25 лет. В фильме будут раскрыты ключевые моменты жизни рэппера, начиная с его детства в гетто и заканчивая бесконечными арестами. Но тяжёлая судьба не помешала музыканту стать всемирно известным и продать миллионы копий своих альбомов, а затем оставить навсегда своё имя в истории. Подробнее на https://www.kinoafisha.info/movies/8329859/

Ответьте правильно на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма. Участвовать могут все жители РФ! Выиграй приз с символикой фильма «2Pac: Легенда» от Экспоненты

Победители: polina.panarina72@*** Оренбург vikanalit@*** Спб kilja81@*** Саранск bulatpetrov@*** Казань

Викторина окончена
