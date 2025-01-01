Разыгрываем призы к фильму «Катастрофа»

Меню
Дата окончания викторины: 16 ноября 2023 09:39
Не пропустите в кино фантастический фильм о кислотных дождях, истребляющих всё живое!

9 ноября в прокат выходит остросюжетная французская картина «Катастрофа» с Гийомом Кане в главной роли.

По всему миру наблюдаются аномальные случаи кислотных дождей, уничтожающих все живое. В центре смертоносной стихии оказывается пятнадцатилетняя Сельма и ее родители. Вместе им предстоит объединить все силы, чтобы спастись от вселенской угрозы и пережить апокалипсис.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте домашнюю метеостанцию и кислотный зонт.

Победителей определит наш робот 16 ноября.

Победители:

kubasss**@mail.ru; st-pan***@gmail.com; lubabag***@gmail.com.

