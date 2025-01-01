Разыгрываем призы к фильму «Иди ко мне, детка»

Меню
Дата окончания викторины: 18 октября 2023 10:06
Не пропустите в кино самый незаурядный ромком года!

12 октября в прокат выходит комедийная мелодрама «Иди ко мне, детка» с Питером Динклэйджем, Энн Хэтэуэй и Марисой Томей в главных ролях.

Одна авантюрная ночь в Нью-Йорке, и жизнь композитора,пребывающего в глубоком творческом кризисе, переворачивается с ног на голову.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте футболку и кружку с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 18 октября.

Победители:

titareva1***@mail.ru; 8989.v***@mail.ru; klopi***@yandex.ru.

Викторина окончена
