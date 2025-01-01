Разыгрываем призы к фильму «Папа, не звезди!»

Меню
Дата окончания викторины: 16 октября 2023 09:23
Не пропустите в кино новую комедию!

12 октября в прокат выходит фильм «Папа, не звезди!».

Обычный доставщик еды случайно попадает на борт международной космической станции. Он быстро становится мировой звездой и героем для своей 8-летней дочери. Теперь ему предстоит не только научиться жить в космосе, но и найти ответ на главный вопрос – как теперь вернуться с небес на Землю?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте ночник-проектор звёздного неба.

Победителей определит наш робот 16 октября.

Победители:

karinkin***@mail.ru; mrsmile***@gmail.com; alsu1993***@mail.ru.

Викторина окончена
